منح محمد رمضان دكتوراه فخرية في لبنان ولقب "سفير الشباب العربي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجه الفنان المصري محمد رمضان بالشكر لوزير الثقافة اللبناني محمد داوود، ونقيب الفنانين المحترفين بلبنان جهاد الأطرش على منحه "الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي"، وشكر المركز الثقافي الألماني في لبنان الذي كرمه بلقب "سفير الشباب العربي".

وتسلم رمضان تكريمه في مهرجان تم تنظيمه في "كازينو لبنان" 25 آب/ أغسطس 2021، ووجه التحية للبنان الذي "يستمد منه الشجاعة والصبر... ومن شعبه القوي حب الحياة."

وكان الفنّان المصري قد نشر عبر حسابه الرسمي في انستغرام، فيديو لوصوله إلى العاصمة اللبنانية على متن طائرة خاصّة، برفقة ابنه علي.

كما نشر المغني اللبناني المثير للجدل وديع الشيخ، فيديو يجمعه برمضان خلال زيارته للبنان أمس، علقّ عليه بالقول: "المفاجأة الكبرى الغالي محمد رمضان.. الرقم الصعب و"number one".