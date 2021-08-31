إلغاء حفل محمد رمضان في العلمين الجديدة.. "شعبيته لا تسمح بذلك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الفنّان المصري محمد رمضان عن إلغاء حفله المقبل في الساحل الشمالي، والذي كان من المقرر إقامته الخميس، على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح رمضان في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أن أسباب الإلغاء لا تتعلق بأجره المادي كما تردد، بل لأنّ " شعبيته لا تسمح بأن يقيم حفل في مكان لا يستع لأكثر من 3000 شخص"، بحسب ما أبلغته إدارة المدينة على حد قوله.

وأضاف بأنهم ألغوا حفله: "حرصاً على المكان، وعلى سلامة الجمهور من التزاحم"، وتوجه بالشكر لإدارة مدينة العلمين الجديدة، معرباً عن ثقته برؤيتهم الأمنية.

وكان من المفترض أن تكون هذه المواجهة الأولى بين محمد رمضان والجمهور، بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول منحه دكتوراه فخرية في لبنان، والتصريحات المتناقضة للجهة المانحة حول هذه الواقعة.

وسبق لرمضان أن أحيا حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي مؤخراً، قال إنه شهد أكبر حضور جماهيري لحفل غنائي خلال العام الحالي، قدّره بـ 85 ألف شخص.

ونشر مجموعة صور، وفيديو من أجواء الحفل عبر حسابه الرسمي على انستغرام، علقّ عليه بالقول: " في نجاح تقدر تخدع بيه الناس بالأخبار، و السوشيال ميديا، وفي نجاح حقيقي على أرض الواقع، الحمد لله .. أكبر حضور جماهيري في ٢٠٢١ بلا منازع."