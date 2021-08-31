نادين نجيم تشرح عوارض نقص البنزين.. ومتابعيها ينصحونها بأسلوب "زهرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبرت الفنّانة اللبنانية نادين نجيم في تغريدةٍ لها على "تويتر" بطريقة طريفة عن معاناتها من أزمة نقص البنزين الحادة، والتي تفاقمت بشكلٍ كبير في لبنان خلال شهر آب/ أغسطس 2021.

وقالت نادين :"الوضع حالياً : بس شوف عيار البنزين وصل للنصّ، بسكّوا ركبي معدتي بتشدّ، وبحس نهاية الدني..."

الوضع حالياً : بس شوف عيار البنزين وصل للنصّ بسكّوا ركبي 😂 معدتي بتشدّ وبحس نهاية الدني 🤣

وحظيت تغريدة النجمة اللبنانية بتعاطف كبير من متابعيها، وصل حد المطالبات من جمهورها في الخليج، بأن تتدخل دولهم لحل مشكلتها، ومنهم مَن تمنى أن يكون لديه حقل نفط ليهديه "لنجمة النجوم."

@nadinenjeim @Saudi_Aramco ممكن تمدون لها بنزين من السعوديه لحد بيتها😭 !! ولا نخليها تتضايق بكل مرة https://t.co/08HrrRcS2T

@nadinenjeim @AdnocGroup طرشولها بترول ع السريع هذي حبيبة الشعب 🤤🤤

@nadinenjeim ياحياتي فداك بنزين السعودية كلو

@nadinenjeim ياريت عندي حقل نفط كان اهديته لك يا نجمة النجوم

ونصح الكثير من المتابعين نادين بأن تلجأ لأسلوب "زهرة"، لكي تتجاوز مشكلتها مع طوابير البنزين، في إشارةٍ إلى دورها في مسلسل "ًصالون زهرة" الذي يعرض حالياً على منصة "شاهد"، وهي حلّاقة نسائية في حي شعبي، ذات شخصية قوية، تأخذ حقها بيدها، ولا يستطيع أحد الوقوف بوجهها خاصةّ الرجال.

@nadinenjeim ههههههه شر البليه مايضحكك ، فداچ بانزين الكوويت @OulaFuel لو سمحتو عبّوا حق الكونتيسّا بانزين فري لمده سنه ، و ندون وانتي رايحه تعبي بانزين البسي شخصيه زهره والي فيه خير ينطرچ راح يخافون من الشرشحه ويخلون تعبيين بسرعه 🤣🤣🤣

@nadinenjeim ادخلي مباشره بلا انتظار لاتنسي انت زهره على سن ورمح 👍محد يوكف بوجهك 😜💪🏻💪🏻🥰

@nadinenjeim خلّي زهرة تعبّي بحس ما حدا بيسترجي ينطّر زهرة بالصّف خاصّةً مع لسانها 😂

@nadinenjeim ما الك الا تبعتي زهرة عمحطة البنزين بترجع معها كميونات محملة🤣🤣🤣