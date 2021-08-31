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نادين نجيم تشرح عوارض نقص البنزين.. ومتابعيها ينصحونها بأسلوب "زهرة"

منوعات
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نادين نجيم تشرح عوارض نقص البنزين.. ومتابعيها ينصحونها بأسلوب "زهرة"
Credit: Instagram/@nadine.nassib.njeim

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبرت الفنّانة اللبنانية نادين نجيم في تغريدةٍ لها على "تويتر" بطريقة طريفة عن معاناتها من أزمة نقص البنزين الحادة، والتي تفاقمت بشكلٍ كبير في لبنان خلال شهر آب/ أغسطس 2021.

وقالت نادين :"الوضع حالياً : بس شوف عيار البنزين وصل للنصّ، بسكّوا ركبي معدتي بتشدّ، وبحس نهاية الدني..."

وحظيت تغريدة النجمة اللبنانية بتعاطف كبير من متابعيها، وصل حد المطالبات من جمهورها في الخليج، بأن تتدخل دولهم لحل مشكلتها، ومنهم مَن تمنى أن يكون لديه حقل نفط ليهديه "لنجمة النجوم."

ونصح الكثير من المتابعين نادين بأن تلجأ لأسلوب "زهرة"، لكي تتجاوز مشكلتها مع طوابير البنزين، في إشارةٍ إلى دورها في مسلسل "ًصالون زهرة" الذي يعرض حالياً على منصة "شاهد"، وهي حلّاقة نسائية في حي شعبي، ذات شخصية قوية، تأخذ حقها بيدها، ولا يستطيع أحد الوقوف بوجهها خاصةّ الرجال.

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