نهال عنبر في المستشفى بعد حادث بـ"زقاق المدق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتلقى الفنّانة المصرية نهال عنبر الرعاية الطبية في أحد مشافي الساحل الشمالي، بعد تعرضها لإصابة أمس، أثناء مشاركتها بالعرض المسرحي "زقاق المدق" على خشبة مسرح "محمد عبد الوهاب" بالإسكندرية.

ونشر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صورة لها من المستشفى، تطلب الدعاء من محبيها بالشفاء العاجل.

وكان عادل عبده مخرج مسرحية "زقاق المدق" قد كشف في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، عن إصابة الفنّانة نهال عنبر، بـ "خبطة في رأسها من قطعة ديكور، أدت إلى ارتجاج في المخ، أثناء تأدية دورها في العرض المسرحي."

ومن المقرر أن تعود الفنّانة المصرية فور تعافيها لاستكمال عروض المسرحية، التي بدأت في 26 آب/ أغسطس 2021، وأبدت حماسة كبيرةً للمشاركة فيها من خلال عدة منشورات لها عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنّانة المصرية نهال عنبر بمسلسل "الطاووس" في موسم دراما رمضان الماضي، وهي مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية.