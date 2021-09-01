صور نادرة لـ "الأسطورة" ياسر العظمة تحظى بتفاعل كبير من جمهوره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنّان السوري ياسر العظمة الذي حاز الجنسية الإماراتية قبل أشهر، صوراً نادرة من بداياته الفنية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحظى بتفاعلٍ كبير من جمهور "الأسطورة"، الذي لازال ينتظر عرض أحدث مسلسلاته "السنونو".

ومما نشره العظمة مؤخرًا، صور تذكارية من مسلسل "الشاطر والمشطور"، من تأليفه وإخراج الفنّان سليم صبري. ولم يعرض من العملسوى حلقة واحدة، لأن بقية الحلقات "فُقدت خلال حرب الـ 73"، حسب قوله.

ونشر أيضًا صورة تعود لـ"أيام الثانوية" عام 1963-1964، من مسلسل بعنوان "بين يوم وليلة".

وصورة أخرى للقاء تلفزيوني استضاف فيه المخرج الراحل خلدون المالح أبطال مسرحية "طرطوف" التي قُدمت على خشبة مسرح "القباني" في 1966، وتظهر في هذه الصورة الفنّانة منى واصف، والفنانون السوريون الراحلون: عصام عبه جي، وسليم كلاس، وهالة شوكت.

ومن أكثر الصور التي ينشرها ياسر العظمة تفاعلاً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التي ينتقيها من أرشيف سلسلته الانتقادية الشهيرة "مرايا".

وقدم "الأسطورة" سلسلة "مرايا" منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وعلى مدى ثلاثين عاماً: "مما قرأ وسمع وشاهد"، ولم يعمل خلال تلك السنوات الطويلة على مشروع درامي آخر، باستثناء مسلسل "رجل الأحلام" سنة 2007، الذي لم يكتب له الخروج إلى النور، حيث أُوقف تصويره على نحو مفاجئ، ولم تعرف أسباب ذلك.

وكان من المقرر أن يطل العظمة على جمهوره في موسم دراما رمضان الماضي، بعد غياب 8 سنوات، من خلال مسلسل "السنونو" الذي تم تصويره بدولة الإمارات، تحت إدارة المخرج المصري خيري بشارة، لكن العمليات الفنية تطلبت وقتاً أكثر من المتوقع بالنسبة لصنّاع العمل، ما أدى لخروجه من السباق الرمضاني، ولم يحدد موعد عرضه بعد.