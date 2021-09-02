فرقة أبا السويدية تطرح أول ألبوم لها منذ 40 عامًا

(CNN) -- أعلنت فرقة أبا - ABBA السويدية عن طرح أول ألبوم لها في الأستديو منذ 40 عامًا.

ومن المقرر إطلاق ألبوم "Voyage" في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. كما أعلنت المجموعة عن سلسلة من الحفلات الافتراضية حيث ستؤدي الشخصيات الرمزية للفرقة عرضًا في مكان تم بناؤه خصيصًا في الحديقة الأولمبية بلندن لتبدأ في مايو/أيار المقبل.

سيقام العرض ست ليالٍ في الأسبوع، وسيظهر أعضاء فرقة ABBA في شكل رقمي. وستقدم الفرقة أداء حيًاً لـ10 أغان بشكل مباشر.

وقالت الفرقة: "ما ستراه عندما تحضر هذا العرض ... هو نحن".

We are on our way back! Thank you for waiting. #ABBAVoyage is the concert we've always wanted to perform for our fans. The journey is about to begin! Pre-order @ABBA’s new album ‘Voyage’, out 5th November, for access to the exclusive ticket pre-sales. https://t.co/erjJHNSIqS https://t.co/xLh6wWL5z7

كان مطربا "Mamma Mia" و "Waterloo" يعملان في عرض مسرحي عندما قررا العودة إلى الاستوديو. وانفصلا في عام 1982.

في أغسطس/ آب، أطلقت المجموعة موقع ABBA Voyage لتشجيع المعجبين على التسجيل للحصول على معلومات حول الألبوم.

يحتوي الألبوم الجديد على 10 أغانٍ وتم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقدته الفرقة يوم الخميس.