دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر، إنّ النقابة ستناقش التجاوزات التي أكّد حدوثها مؤخراً بحفلات الساحل الشمالي، وذلك بعد طلب تعليقه على ظهور الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي مرتديةً "الهوت شورت" في حفلٍ أحيته بمدينة العلمين الجديدة.

وأجّل شاكر الرد على تلك "التجاوزات"، لما بعد مناقشتها في اجتماع لمجلس النقابة، بحسب ما صرّح في مداخلةٍ لجريدة "الوطن" المصرية.

وأثارت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل في مصر مجددًا، بسبب ما وصف بجرأة إطلالتها في حفليها الأخيرين بالساحل الشمالي، وما تداولته وسائل إعلام مصرية عن استبدال وهبي البنطال بـ "الهوت شورت" قبل ظهورها في لقاء على التلفزيون المصري.

وكان هاني شاكر قد سرد في مقابلةٍ مع CNN بالعربية حادثة تتعلق بملابس هيفاء وهبي، وقال لبرنامج "شربل يستقبل": "حينما تسلمت منصبي في النقابة، وردنا ملاحظات من الرقابة على المصنفات الفنية حول ملابس هيفاء في إحدى الحفلات التي أقامتها في مصر، والحقيقة أنني تواصلت معها بمنتهى الحب، وهي تكن لي الكثير من الاحترام، وأخبرتها عن الاعتراضات الرقابية، وتقبلت هذا الأمر."

"محمد رمضان ليس مطربًا أساساً".. #هاني_شاكر @HanyShaker يعيد التأكيد عبر برنامج "شربل يستقبل" @charbelraji على وجهة نظره في ضرورة مراعاة الفنّانين للتقاليد أثناء تقديم حفلاتهم تابعوا المقابلة الكاملة على https://t.co/GKtyFKEG82 https://t.co/SSuPFf4EFM

وأعاد نقيب المهن الموسيقية التأكيد عبر البرنامج على وجهة نظره في ضرورة مراعاة الفنّانين للتقاليد أثناء تقديم حفلاتهم بالعالم العربي.