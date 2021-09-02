رحيل الفنان المصري ماهر سليم.. وداعًا "زيكا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق الممثل المصري ماهر سليم الحياة فجر الخميس، في أحد مشافي القاهرة، بعد صراع مع المرض، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهرًا من مسجد "السيدة نفيسة"، ونعته نقابة المهن التمثيلية في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها على "فيسبوك".

والفنّان الراحل حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية- قسم الإخراج والتمثيل مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ودبلوم دراسات عليا من أكاديمية الفنون المصرية في التسعينيات، وبدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح.

وشغل منصب نائب مدير عام مسرح "الطليعة" 2010، الذي أصبح مديرًا له في 2012، ثم ترأس "البيت الفني للمسرح"، وتولى إدارة المهرجان القومي للمسرح عام 2013، وكان مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي في 2014.

وفي رصيد الفنّان ماهر سليم العديد من الأعمال المسرحية، التي قدّم معظمها مع فرقة مسرح "الطليعة"، وهناك تعرّف إليه المخرج الراحل يوسف شاهين بحسب ما كشف في لقاءٍ تلفزيوني سابق، واختاره للمشاركة كممثل في العديد من أفلامه كـ "اسكندرية نيويورك"، "المهاجر"، "المصير" و"هي فوضى".

كما شارك الراحل في أفلام سينمائية شهيرة كـ "سمك لبن تمر هندي"، "فيلم ثقافي"، "جواز بقرار جمهوري"، "حليم"، "حين ميسرة"، "الوعد"، "الريس عمر حرب"، "دكان شحاته"، وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض العام الحالي.

بالإضافة إلى العديد من الأدوار التلفزيونية التي قدّمها ماهر سليم في مسلسلات مصرية مهمة، شكلت جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي كـ "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "زيزينيا"، "بوابة الحلواني"، "حلم الجنوبي"، "رجل في زمن العولمة"، "رجل الأقدار" و"بنت اسمها ذات".

ومن أدواره التي تعلّق بها الأطفال المصريون؛ "زيكا" في مسلسل الدمى الشهير "بوجي وطمطم".