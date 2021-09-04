عمرو أديب عن محمد رمضان: "هو بيعمل إيه؟".. ويعتذر للبنانيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد الإعلامي المصري عمرو أديب لانتقاد الفنّان محمد رمضان، بسبب قيامه بجلسة تصوير في موقع انفجار مرفأ بيروت، واعتذر أديب من اللبنانيين الذين استاؤوا من رمضان متسائلاً: "هو بيعمل إيه.."، وتناول الضجة التي أثيرت مؤخراً حول منحه الدكتوراه الفخرية في لبنان.

وعرض برنامج "الحكاية" تقريراً مفصلاُ، عن ملابسات منح رمضان الدكتوراه الفخرية في لبنان، أكد فيه رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني على اعتذاره من المصريين، قائلاً: "لا يستحق هذا الشخص الدكتوراه الفخرية، ونحن نادمون، وأنا اعتذرت من الشعب المصري والجيش المصري، والحكومة المصرية، لأنني لا ولن أساهم، ولن أكون شاهد زور على أعمال محمد رمضان."

وأشار التقرير إلى أنّ نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في لبنان التي حملت شهادة لقب "سفير الشباب العربي" توقيعها؛ هي ليست إلا فرع النقابة في الشمال، وتم حذف هذا التفصيل من اللوغو الذي أضيف على الشهادة.

وعلّق أديب مخاطباً رمضان: "حضرتك اكتب زي ما انت عايز، ما فيش زي الصوت والصورة".