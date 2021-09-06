رحيل سمير الملا.. الطبيب الذي يتذكره جمهور الدراما المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شُيّع جثمان الطبيب المصري سمير الملا إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ظهر الإثنين.

وكان الراحل قد فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح الإثنين 6 أيلول/ سبتمبر 2021، بعد صراعٍ مع المرض، وأعلن خبر الوفاة في تدوينة نشرتها عيادة نجله محمد على "فيسبوك"، ووسائل إعلام مصرية.

وعمل الراحل استاذًا لجراحة المخ والأعصاب بجامعة "عين شمس"، وتولى رئاسة المتخصص بهذه الجراحة في مشفى الجامعة التخصصي، واشتهر بأدائه لدور الطبيب في العديد من الأفلام السينمائية، والأعمال التلفزيونية المصرية.

وفي رصيده حوالي 50 دور في السينما والتلفزيون، ومن المسلسلات التي شارك بها: "مبروك جالك ولد"، "دموع في عيون وقحة"، "رأفت الهجان"، "أمهات في بيت الحب"، "أين قلبي"، "محمود المصري"، "اغتيال شمس" "قلب ميت"، وكانت آخر مشاركاته التلفزيونية في مسلسل "صاحب السعادة" للزعيم عادل إمام.

ومن الأفلام التي مثّل فيها الطبيب الراحل سمير الملا: "أيوب"، "عندما يأتي المساء"، "مخلوق اسمه المرأة"، "الرقص مع الشيطان"، "الإرهاب"، وقدمّ آخر أدواره السينمائية في فيلم "التوربيني."