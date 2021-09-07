دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبلت نور عمرو دياب عرض الزواج، من كيران خطيبها البريطاني الغاني الأصل، ونشرت صورتان عبر حسابها الرسمي على انستغرام، إحداهما لخاتم الخطوبة، والثانية ظهر فيها وهو راكع أمامها.

وعلّقت نور ابنة الفنّان عمرو دياب من زوجته السابقة الفنّانة شيرين رضا، على الصورتين بالقول: "فيما بدا كـأنه جلسة تصوير، فاجأني حياتي بطلب الزواج... أحبك".

ورد كيران، قائلاً: "أحبك أيضاً، أنت حياتي... لا أطيق الانتظار لأقضي بقية حياتي معك... معاً حتى النهاية".

وأعلنت نور عمرو دياب في شهر أغسطس/آب الماضي، عن تحضيراتها للانتقال إلى جنوب لندن، بعد ارتباطها بشاب بريطاني من أصول إفريقية، دون الكشف عن هويته.

لكنه ظهر لاحقاً في إحدى القصص التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، وهو مدرب لياقة بدنية، ومصور، ونشر العديد من الصور لها، عبر حسابه الذي يخصصه لأعماله في التصوير، مع تعليقات تبادلا خلالها عبارات الغزل.

ولم يصدر أي تعليق حتى تاريخه من الفنّان عمرو دياب، أو الفنّانة شيرين رضا حول خبر ارتباط ابنتهما.