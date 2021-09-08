حصلت أديسون راي على متابعين كثيرين عبر تيك توك، وهي حاليًا نجمة في فيلم نتفلكس "He's All That".

(CNN)-- إذا قتل الفيديو نجم الراديو، فقد يحل تيك توك محل يوتيوب كأحدث منصة انطلاق لشهرة الشباب.

يقضي مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وقتًا أطول على تيك توك من يوتيوب، حسبما أشار تقرير جديد.

على سبيل المثال، خُذ أديسون راي، راقصة تيك توك التي لعبت دور البطولة في فيلم Netflix الرائج "He's All That" أو "D'Amelio Show" الذي تم إصداره حديثًا على منصة Hulu، بعد ظهورها الأول على تيك توك.

عبر الوسائط الترفيهية، يجد المؤثرون في تيك توك نجاحًا جديدًا.

قامت شركة App Annie لمراقبة التطبيقات بجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي ووجدت أن متوسط ​​الوقت الذي يقضيه كل مستخدم على التطبيقات أعلى بالنسبة لتيك توك، ووصفت التطبيق بأنه "قلب مشهد البث والتواصل الاجتماعي".

بينما يتم مشاهدة تيك توك في المتوسط ​​أكثر من يوتيوب، لا يزال يوتيوب هو الرائد في إجمالي الوقت الذي يقضيه (ليس لكل مستخدم) ولديه عدد أكبر من المستخدمين بشكل عام. (تم إجراء التقرير فقط على هواتف أندرويد).

في المملكة المتحدة، تفوق تيك توك على يوتيوب في يونيو/حزيران 2020. وفي الولايات المتحدة، تواجه تيك توك ويوتيوب وجهاً لوجه العام الماضي قبل أن يتصدر تيك توك في أبريل/ نيسان 2021، وفقًا للتقرير.

وتم تصنيف تيك توك أيضًا على أنه التطبيق الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم منذ عام 2020. كما تشهد التطبيقات ذات البث المباشر زيادة في الأموال التي تُنفق على المبدعين.

بمعنى آخر، في هوليوود، يعني تيك توك الكثير مثل المال.