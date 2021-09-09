جينيفر لورانس حامل وتنتظر طفلها الأول

(CNN)-- أكد ممثل عن الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، لشبكة CNN أنها حامل، وتنتظر طفلها الأول من زوجها تاجر الأعمال الفنية كوك ماروني.

جاء ذلك في بيان أرسله ممثل نجمة "ألعاب الجوع"، البالغة من العمر 31 عامًا، لشبكة CNN يوم الخميس.

وتزوجت لورانس من ماروني في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في قصر بلكورت الفاخر في رود آيلاند. وتزوجا أمام 150 ضيفًا، بما في ذلك إيمي شومر وإيما ستون وأديل وكريس جينر، وفقًا لمجلة People.

وماروني هو مدير جلادستون 64، وهو معرض فني في مانهاتن.

وأبقى الزوجان علاقتهما بعيدًا عن أعين الجمهور إلى حد كبير، لكن تم تأكيد خطوبتهما لشبكة CNN في فبراير/ شباط 2019، بعد أن شوهدت لورانس "تهز" خاتمًا ضخمًا "في إصبعها".

في يونيو/ حزيران 2019، كشفت لورانس – في حديثها في بودكاست "NAKED With Catt Sadler" - عن حبها لماروني.

وقالت: "بالتأكيد لم أكن في مكان حيث كنت مثل، أنا مستعدة للزواج. قابلت للتو كوك وأردت الزواج منه".

تم اختيار لورنس من قبل فوربس كأعلى ممثلة مدفوعة الأجر في العالم في عامي 2015 و 2016، بأرباح سنوية تقدر بـ 52 مليون دولار و 46 مليون دولار قبل الضرائب على التوالي.

وفازت بجائزة الأوسكار عن أدائها في فيلم "Silver Linings Playbook" لعام 2012، الذي لعبت دور البطولة فيه جنبًا إلى جنب مع برادلي كوبر.

كما تم ترشيحها لجائزة الجائزة عن أدائها في "Joy" و "American Hustle" و "Winter's Bone".

لكن ربما اشتهرت الممثلة بلعب دور شخصية كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام "ألعاب الجوع" الناجحة للغاية.