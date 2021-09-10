دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودّع المصريون رجل الأعمال محمود العربي، صاحب "مجموعة العربي" الشهيرة المتخصصة في صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية لحظة تشييع جنازة العربي، الجمعة، من مسقط رأسه في قرية "أبو رقبة" في مركز أشمون بمحافظة المنوفية في الدلتا (شمال مصر).

وشارك الآلاف في الجنازة، فيما بدت ملامح الحزن الشديد على أهالي قريته الذي عُرف بينهم بأعمال الخير الممتدة لهم طوال الوقت.

وقال معلقون عبر الشبكات الاجتماعية إنها حالة نادرة من الحزن في مصر لرحيل رجل أعمال.

مسيرة محمود العربي في سطور:

- ولد في أسرة فقيرة عام 1932، وتوقف عن الدراسة في الصف الرابع الابتدائي.

- عُرف بشغفه بالتجارة منذ كان في سن صغيرة، وانتقل إلى القاهرة في 1942 ليعمل بائعًا في أحد محلات الأدوات المكتبية الصغيرة.

- أول راتب شهري حصل عليه كان 120 قرشًا، وفقا لما قاله في حوار سابق مع صحيفة "المصري اليوم".

- في 1949: قرر ترك العمل في المحال الصغيرة والاتجاه إلى البيع في تجارة الجملة.

- أسس شركة العربي في 1964 التي تحولت إلى واحدة من كبرى دور الصناعة الوطنية في مصر.

- في 1974، سافر العربي إلى اليابان للحصول على توكيل شركة توشيبا، وطلب منها بناء مصانع لها في مصر لتحمل فيما بعد اسم "توشيبا العربي"، وأصبح لديه توكيلات يابانية أخرى، منها "شارب، سيكو".

- 2009: قلده الإمبراطور اليابانى أكيهيتو وسام الشمس المشرقة أحد أرفع الأوسمة في اليابان.

- حاليًا، يزيد رأسمال شركات مجموعة العربي الـ11 عن 1.5 مليار جنيه (636 مليون دولار).

- تصدر المجموعة منتجاتها إلى نحو 60 دولة، بإجمالي صادرات قيمتها 250 مليون دولار سنويًا.

- يعمل في المجموعة قرابة 40 ألف عامل يتوزعون على أربع مُجمعات صناعية داخل مصر، أشهرها مجمع بنها.