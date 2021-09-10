دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الفنانة المصرية شيرين رضا إنها لم تشعر أنه من المناسب أن تبارك لابنتها نور عمرو دياب بالخطوبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنت لها السعادة.

وكشفت رضا في أحدث إطلالاتها الإعلامية ضمن برنامج "ET بالعربي"، أنها تعرفت إلى خطيب ابنتها، وهنأتها، فهي تتواصل معها يومياً، لكنها تحب أن تحافظ على الخصوصية في علاقتهما.

ولذلك لم تعلق شيرين رضا بالمباركة على خطوبة ابنتها نور عبر مواقع التواصل مثل باقي الناس، ونصحتها بعدم الالتفات "للتعليقات السخيفة".

وكانت نور عمرو دياب قد أعلنت عبر حسابها الرسمي في انستغرام، قبولها عرض الزواج من خطيبها كيران، الشاب البريطاني من أصلٍ غاني، وهو مدرب للياقة البدنية، ومصور.

وحظي الخبر بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام.

ونشرت نور مؤخراً صورة جديدة لها بعدسة كيران، وعلقّ عليها بالقول: "حبيبتي الجميلة... مذهلة كالعادة".