بعد رقصها "بالبشكير".. بلاغ للنائب العام ضد الراقصة فيفي عبده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده جدلًا، حول أحدث الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وظهرت فيه وهي ترقص بـ "البشكير" أو منشفة الاستحمام.

وهذه ليست المرةّ الأولى التي تنشر فيها عبده فيديوهات لوصلات رقص تؤديها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تمضي فترة نقاهة في الساحل الشمالي، بعد تعافيها من أزمةٍ صحية جعلتها طريحة الفراش لأشهر.

لكنّ الفيديو الأخير الذي نشرته أثار حفيظة عددٍ من المتابعين، واعتبره المحامي المصري أشرف فرحات "فعلًا فاضحًا، ويتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع"، بحسب ما جاء في تدوينةٍ نُشرت على صفحة تحمل اسمه على "فيسبوك"، أُعلن فيها التقدم ببلاغ إلكتروني للنائب العام حول الواقعة، وتم نشر صورة لرقم البلاغ أو "العريضة الإلكترونية".

وتناقلت وسائل إعلام مصرية، مضمون البلاغ الذي تقدم به المحامي فرحات، وورد فيه أنّه: "ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد انستغرام، مقطع فيديو للراقصة فيفي عبده، تبين أنها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص، وهي ترتدي فوطة حمام (بشكيراً)، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن المقطع يتنافى مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري."

واستند المحامي في بلاغه لـ"قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 ؛ معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.."