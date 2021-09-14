بعد اعتذار النجوم عن حضوره.. الإعلان عن موعدٍ جديد لحفل "الموريكس دور"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن القائمون على جوائز "الموريكس دور" في لبنان، عن موعدٍ جديد لإقامة الحفل، الجمعة 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعد سلسلة اعتذارات من فنّانين لبنانيين وعرب عن حضوره، قبل أيام قليلة من انطلاقته الشهر الماضي.

وتعود جوائز "الموريكس دور" لتلمع بين يدي النجوم، بعد احتجاب سنتين بسبب جائحة كورونا، وتحتفل بالذكرى الـ 20 لانطلاقتها، تحت شعار "الألم رغم الألم"، وسيتم إهداء الحفل لـ "بيروت أيقونة الصمود".

وهددت الأوضاع التي يمر بها لبنان، بعدم إقامته للعام الثالث على التوالي، حيث اعتذر العديد من الفنّانين اللبنانيين والعرب عن حضور الحفل، الذي كان من المقرر إقامته في 18 آب/ أغسطس الماضي، بعد التفجير المأساوي الذي شهدته عكّار شمالي لبنان.

لكنّ القائمين على جوائز "الموريكس دور" تداركوا الأمر، بالإعلان عن تأجيل الحفل، إلى "موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف"، وذلك بعد "فاجعة" الانفجار الذي شهدته بلدة "التليل العكارية"، بحسب الحساب الرسمي للـ Murex D'or على تويتر.

صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي: "بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء... https://t.co/EuVGiymL3R

وستمنح جوائز "الموريكس دور" بدورتها الـ 20 لأفضل الأعمال، والفنانين الذين حازوا تصويت الجمهور في الدراما اللبنانية والعربية عن مواسم 2019، و2020، 2021، بالإضافة إلى جوائز الموسيقى، والتكريمات المهداة لأبرز نجوم الفن في العالم العربي.