عمرو يوسف ونيللي كريم معًا في "وعد إبليس".. ماذا عن مسلسل "الملك"؟

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الممثل المصري عمرو يوسف على السجادة الحمراء خلال افتتاح الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 21 نوفمبر 2017
الممثل المصري عمرو يوسف على السجادة الحمراء خلال افتتاح الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 21 نوفمبر 2017Credit: MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الفنّان المصري عمرو يوسف عن سعادته بالعمل لأوّل مرةّ مع الفنّانة نيللي كريم، ونشَر صورة لهما من كواليس مسلسله الجديد "وعد إبليس"، عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وتحل نيللي ضيفة شرف على المسلسل، الذي يؤدي فيه عمرو دور البطولة تحت إدارة المخرج البريطاني كولين تيج، وتدور أحداثه المؤلفة من 6 حلقات، حول رجل يتحالف مع الشيطان لتحقيق مصالحه.

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يأتي ذلك بعد انسحابه من مسلسل "خالد بن الوليد" في 2020، وإيقاف مسلسل "الملك" بعد إدراجه على قائمة العروض الرمضانية الموسم الماضي، استجابةً للانتقادات التي طالت أبطال العمل وصنّاعه، من قبل متخصصين في الآثار المصرية، وذلك بمجرد طرح بوستر المسلسل الذي ظهر فيه عمرو يوسف مجسدًا شخصية "أحمس" بـ"هيئةٍ مناقضةٍ تماماً لما عرف عنه تاريخيًا"، وزاد عرض الإعلان الترويجي من حدة الانتقادات.

ولم يُعلن عمّا أسفر عنه تقرير اللجنة التي تقرر تشكيلها على نحوٍ عاجلٍ في وقتها من المتخصصين في التاريخ والآثار، وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل الذي تم إنجاز 70% منه، ومراجعة السيناريو وإبداء الرأي فيه.

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