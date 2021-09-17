دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرّح الفنّان أحمد فهمي بأنّ صحة شقيقه الفنّان كريم فهمي باتت أفضل، وأنه سيطمئن الجمهور على صحته في أقرب وقت، طالبًا الدعاء له حسب تغريدة نشرها في حسابه عبر تويتر.

جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي عايز اشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه ف أقرب وقت.. دعواتكم 🤲🏻

ونشرت وسائل إعلامية مصرية تقارير حول أن كريم يتلقى العلاج في أحد المستشفيات، بعد إصابته بـ"جلطة في الرئة".

وأعرب العديد من زملائه الفنّانين المصريين عن قلقهم بشأن صحته، وطلبوا له الدعاء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنّان كريم فهمي قد تعافي من إصابته بفيروس "كوفيد 19" مطلع العام الحالي.

وأعلن مؤخراً عن إنتاج جزءٍ ثانٍ من فيلم "ديدو" الذي تم عرضه خلال موسم الصيف، من بطولته إلى جانب عددٍ من نجوم الكوميديا المصريين.

وحصل مؤخراً على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.