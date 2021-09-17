لحظة نزول فرد من الفريق العُماني لاستكشاف الكهوف من فوهة بئر برهوت في محافظة المهرة (شرق اليمن) - من OCET_Oman@

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خاض فريق علمي من سلطنة عُمان تجربة مثيرة لاستكشاف حفرة عميقة أو ما تسمى بـ"بئر برهوت" في محافظة المهرة شرقي اليمن.

ارتبط البئر، الذي يقع على عُمق 112 مترًا، "بكثير من الأساطير التي انتشرت في وسائل الإعلام المختلفة"، ويطلق عليه البعض "كهف الجن".

في حسابه عبر تويتر، قال الفريق العُماني لاستكشاف الكهوف إن البئر المزعوم يتميز بفتحة يبلغ عرضها عند السطح 30 مترًا، ويمتد اتساعه في الأسفل إلى 116 مترًا، مُشيرًا إلى أن محيط الحفرة يتسم بأنه دائري الشكل.

يبلغ عمق بئر برهوت المزعوم112م، ويبلغ عرضها عند السطح 30م، هذا العرض يتوسع في أسفل الحفرة ليبلغ 116 مترا، ويتباين عرض الحفرة عموما تبعا لقوة الصخور المحيطة بأجزائها المختلفة، إذ تتسع الحفرة نسبيا في الطبقات الصخرية الأقل صلابة. ومحيط الحفرة عموما دائري الشكل. https://t.co/yRfm9XFPve

ويقع البئر بين سهول وجبال صغيرة تتكون من الصخور الجيرية. ومن داخله "تنبثق المياه من جوانب الحفرة لتكون شلالات بديعة، وتتباين هذه الشلالات في غزارة المياه المتدفقة منها واستمراريتها".

وعلى عمق 65م من السطح تقريبا تنبثق المياه من جوانب الحفرة لتكون شلالات بديعة، وتتباين هذه الشلالات في غزارة المياه المتدفقة منها واستمراريتها، ويعد الشلال الشرقي أنشطها، في حين يتقطع تدفق المياه من الشلال الجنوبي. https://t.co/MqyEGvk0Og

وتنتمي الحفرة إلى ما يُعرف بجيولوجيا حفر الإذابة التي تتكون في الصخور الجيرية السميكة، أو ما يعرف بتكوين الحبشية الذي ترسب في عصر الإيوسين، حسب ما قاله الفريق.

ووثَّق الفريق السمات الجيولوجية والبيئية للحفرة، وجمع عينات صخرية منه، لافتا أنه سينشر تقريرًا مفصلا عن الحفر ومسوحاتها الجيولوجية في الأيام المقبلة.