تدمن السوشال ميديا وتزوجت 5 مرات وتخفي اسم والدتها.. سيرة فيفي عبده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتابع الراقصة المصرية فيفي عبده تقديم وصلات الرقص عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وذلك رغم ما طالها من انتقادات بسبب رقصة أدتّها بمنشفة الاستحمام مؤخراً، وكشفت عن إدمانها لمواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبرها "دمار"، وتتمنى أن تتخلص منها على حد قولها.

وأتى تصريح الراقصة المصرية، خلال إطلالتها الإعلامية في برنامج "السيرة"، وأوضحت فيه سبب مرضها، الذي جعلها طريحة الفراش لفترة طويلة، قبل أن تستعيد عافيتها، وقالت إنها دخلت في متاهة التشخيصات المتضاربة من الأطباء، والتداخلات الدوائية، رغم وضوح السبب برأيها، وهو أخذها لإبرة في العصب عن طريق الخطأ.

وتعتبر فيفي أن ما عانته أساساً يعود لإصابتها بالحسد، الذي بدا واضحاً أنّها تخشاه كثيراً، لدرجة أنّها تخفي اسم والدتها، تحاشياً لأعمال السحر والشعوذة، التي يمكن أن تتعرض لها.

ورصد البرنامج محطات من سيرة الراقصة "عطيات" واسم شهرتها فيفي عبده، التي دخلت عالم الفن بعمر 12 عاماً، بعد أن هربت من قسوة والدتها "المفرطة"، لكنّها أكدت على خصالها الطيبة، وحسن تربيتها.

والدها عبد الفتّاح مترجم لـ 7 لغات، وتزوج على والدتها، وأنجب من الزوجتين 12 بنتاً وولداً، وتوفي بمنزلها في الأربعينيات من عمره، بعد أدائه لفريضة الحج، الذي وفرت مصاريفه له، بفترة قصيرة لم تتجاوز الـ 40 يوماً، وكانت عائدةً وقتها من تصوير دورها بفيلم "الرسالة".

وأكدت فيفي عبده أنها تزوجت 5 مرات، ولم ترتدِ فستان الفرح إلا في أفلامها، وكانت زيجتها الأولى بعمرٍ صغير واستمرت لأشهر، وعانت لتحصل على الطلاق، ما دفعها للجوء إلى "الزواج العرفي" في علاقاتها اللاحقة، وكانت تثبته رسمياً، حينما تعلم بخبر حملها، وترى أن: "أي علاقة جواز بتفشل بيكون السبب الأكبر من الست، مش من الراجل".

وإلى جانب ابنتها بالتبني "عطية الله"، أثمر زواجها الثاني عن ابنتها عزّة، وأنجبت هنادي من زوجها الأخير الذي لازال زواجها منه مستمراً منذ قرابة الـ 25 عاماً، واستغلت مشهد الزفاف في إحدى أفلامها، لتعيش فرحة "الزفة" معه، ولديها 3 أحفاد من ابنتيها، وتتمنى أن يطيل الله في عمرها حتى تراهم يكبرون أمام عينيها.

وروت فيفي قصة طريفة عن علاقة حب جمعتها بثري هندي، كان يصفها بأميرته، والملكة على حد قولها، لكنّ العلاقة لم تكتمل لأنه أرادها أن تقيم معه بالهند، في وقتٍ لم تشأ فيه أن تترك عائلتها بعد وفاة والدها.

ومن المواقف الطريفة التي روتها فيفي في برنامج "السيرة"، ضياع "تحويشة العمر" في بداياتها، حينما أرادت أن تودع أموالها أحد البنوك، فاكتشفت أن الفئران أكلت النقود التي كانت تحتفظ فيها بحقيبة في منزلها.