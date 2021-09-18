دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكن القائمون على جوائز "الموريكس دور" أخيراً، من إقامة الحفل في بيروت أمس، بعد احتجابه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وتأجيله احتراماً لضحايا الانفجار المأساوي الذي وقع ببلدة "التليل" شمالي لبنان، في آب/أغسطس الفائت.

وكرم مهرجان "الموريكس دور" الذي يحتفل بذكرى انطلاقته الـ 20 هذا العام؛ العديد من نجوم الفن اللبنانيين والعرب، الذين عبرّوا عن حبّهم لـ "بيروت أيقونة الصمود"، وتضامنهم مع لبنان وشعبه في ظروفه الصعبة.

ومن بين المكرمين، الفنّانون: ناديا الجندي من مصر، وقصي خولي، وديمة قندلفت، ومعتصم النهار من سوريا، ونادين نسيب نجيم، وماغي بوغصن، وباسم مغنية، ودانييلا رحمة، وجورج خبار، وأحمد الزين، وعاصي الحلاني، وزياد برجي، وجاد شويري، والمخرجين: فيليب أسمر، وباسم كريستو، والمنتجين: صادق الصباح، وجمال سنان من لبنان، والإعلامية المصرية بوسي شلبي.

وسقطت الفنّانة العراقية رحمة رياض على السجادة الحمراء، بسبب تعرضها للإغماء، وأسعفها الصليب الأحمر اللبناني الذي تواجد في المكان، لتدخل قاعة المهرجان لاحقاً برفقة زوجها الفنان العراقي ألكسندر علوم، وتعتلي المسرح، وتتسلم تكريمها.

كما تعاملت الفنّانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطرافة، مع محاولة مقدم الحفل اختصار كلمتها المؤثرة بعد التكريم، وردت: " لا... في بعد تحية لولادي"، ونشرت مقطع فيديو لإلقائها كلمة التكريم على مسرح "الموريكس دور" عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وعلقّت عليها بالقول: "بما إنه قطعلي كلمتي رح كفيها هون ... بوسة كبيرة لولادي أنا بسببكم و كرمالكم وصلت لهل مكانة ورح كفي ! شكراً لشركة الصبّاح على ثقتكم فيي ومحبتكم الكبيرة الي ولكل الناس يلي بيحبوني انتوا مصدر قوتي !"

وتأخر الفنّان السوري قصي خولي بالوصول إلى حفل "الموريكس دور"، والصعود على المسرح للمشاركة بتكريم المنتج اللبناني صادق الصباح، بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد "توتر عالي"، وظهر بإطلالةٍ غريبة كشفت عن شكله في المسلسل.