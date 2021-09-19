هنيدي "يتحدى" فان دام وسط تبادل التعليقات الساخرة: لا تراجع ولا استسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصلت التعليقات الساخرة بين الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي ونجم أفلام الحركة البلجيكي جان كلود فان، عبر فيسبوك، بعدما تحدى هنيدي فان دام لإقامة مباراة قتالية عند سفح الهرم.

وقال فان دام لهنيدي، الأحد: "أنت لن تستسلم؟ أليس كذلك؟"، ورد الممثل المصري قائلا باللغة الإنجليزية: "حفيد جابر الشرقاوي لا يستسلم ولا يتراجع وعاصفة الألم قادمة... احذر"، واختتم رده بالعربية العامية قائلا: "يا رب ما يشوفها".

وحاز التحدي على متابعة الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال هنيدي لفان دام، في وقت سابق: "مازلت عند كلمتى.. مباراة بدون قوانين.. في قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. ايدك الاتنين يبقوا مربوطين".

وجاء التحدي بعدما علق هنيدي على صورة جمعت نجوم أفلام الحركة العالميين البلجيكي جان كلود فان دام والصيني جاكي شان والهندي شاه روخ خان التي رافقها تعليق "صورة تشع فخامة غير محدودة"، وهو ما علق عليه هنيدي بصورة جمعته بالنجوم المصريين كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين مصحوبة بتعليق: "صورة تشع أكثر".

ورد فان دام قائلا: "استعد للتحدي القتالي، أليس كذلك يا سيد شرقاوي"، وذلك في إشارة لشخصية محى الشرقاوي، التي قدمها الممثل المصري في فيلمه "فول الصين العظيم".