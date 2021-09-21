دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أُطلقت الأغنية الرسمية لـ "إكسبو دبي 2020"، تحت عنوان "هذا وقتنا"، بأصوات الفنّان الإماراتي حسين الجسمي، والفنّانة الإماراتية ألماس، والمغنية الأمريكية من أصلٍ لبناني ميسا قرعة.

وصدرت الأغنية باللغتين الإنكليزية، والعربية، من كلمات سيف فاضل، وألحان جو ديكنسون، ولوسي تورجيا، وتوزيع كيفن جوركو، تمهيداً لحفل افتتاح "إكسبو دبي 2020" المرتقب، في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، وسيضم الحفل نخبةً من نجوم الغناء في الخليج، والعالم.

ويتصدّر قائمة الفنّانين العرب الذين سيحييون الحدث الاحتفالي، كلاً من الفنّان السعودي محمد عبده، والفنّانة الإماراتية أحلام، إلى جانب سفير "إكسبو دبي 2020" الفنّان الإماراتي حسين الجسمي.

وتضم قائمة الفنّانين العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيللي، والفنّانة البريطانية إيلي غولدينغ، والفرنسية من أصلٍ أفريقي أنجليك كيدجو، والأمريكية أندرا داي، وعازف البيانو الصيني الشهير لانغ لانغ.

ويتولى التحضير للحفل فريق إبداعي يضم مختلف التخصصات، من دولة الإمارات والعالم، كالمخرج المسرحي البلجيكي فرانكو دراغون، صاحب العرضين الشهير "سيرك دو سوليه" و"لا بيرل"، وسكوت غيفنز رئيس شركة "فايف كارنتس"، المتخصصة في تنظيم الفعاليات الحية حول العالم، والحاصلة على عدة جوائز كبرى.



