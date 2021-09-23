دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نالت الفنانة المصرية، منة شلبي، الخميس، أول ترشيح دولي في مهرجان جوائز "الإيمي" العالمية للأعمال التلفزيونية.

وجاء ترشيح منة شلبي عن دورها في مسلسل الجريمة القصير "في كل أسبوع يوم جمعة"، المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

ويشارك في بطولته آسر ياسين، سوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدي الشامي، محمد حاتم، مي الغيطي، ومن إخراج محمد شاكر.

وفي أول تعليق للنجمة المصرية، كتبت في حسابها عبر تويتر: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ❤️❤️❤️❤️🙏

يوم الخميس أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، قائمة الترشيحات الدولية لجوائز الإيمي 2021. وهناك 44 مرشحًا من 24 دولة، يتنافسون في 11 فئة بالمهرجان الذي تأسس في 1949.

وقال رئيس الأكاديمية الدولية ومديرها التنفيذي، بروس بايسنر: "نحن فخورون جدًا بالمرشحين لدينا والعدد القياسي من البلدان. لأولئك الذين يخشون أن يؤدي الوباء إلى إبطاء الإنتاج التلفزيوني في جميع أنحاء العالم، هذه هي إجابتكم".

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في مكان في مدينة نيويورك سيتم الإعلان عنه قريبًا.