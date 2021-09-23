مسلسل الأكشن- كوميدي يتواصل بين محمد هنيدي وفاندام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه الفنّان المصري محمد هنيدي رسالة جديدة لنجم أفلام الحركة البلجيكي جان كلود فاندام، أعرب فيها عن تقديره له، ووصفه بالـ "الأسطورة"، لكنه واصل تحديه، بعد أن دعاه مؤخرًا لنزالٍ قتالي عند سفح الأهرام.

وخاطبه نجم الكوميديا المصري في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلاً: الأسطورة فاندام .. نجم عالمي حبناه كلنا .. جيل كبير من الشباب اتربوا على افلامك وعرفوا الأفلام الاجنبية والأكشن بسبب أفلامك .. مصر كلها بترحب بيك، ومنتظرينك."

وبدا هنيدي واقعيًا إلى حد ما، وأضاف بنبرة طريفة، لا تعوزها الثقة: "المصريون كلهم هيشجعوا الجانب الأقوى، والأشرس، والأخطر وده أكيد مش أنا، بس هفوز بدعوات المصريين، والزيت موجود، وخير ربنا كتير."

وكان نجم أفلام الحركة البلجيكي قد ردّ بالإعجاب على تعليق أحد المصريين ممن أعلنوا وقوفهم إلى جانب محمد هنيدي في النزال الذي دعا إليه الأخير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جان كلود فاندام: " مقدار الحب الذي دفعه المشجعون المصريون للسيد هنيدي مثير للإعجاب، هذا جعلني أحبه قبل مقابلته، وهذا يثبت أنه ممثل كوميدي رائع، ولكنه أيضًا شخص طيب القلب، صوره المضحكة والمبهجة، تجعلني أبتسم أيضًا."

وبدأت قصة تحدي هنيدي الطريف لفاندام، والتي حظيت بتفاعل كبير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق نجم الكوميديا المصري على صورة جمعت نجوم أفلام الحركة العالميين البلجيكي جان كلود فان دام، والصيني جاكي شان، والهندي شاه روخ خان تحت عبارة "صورة تشع فخامة غير محدودة"، وهو ما علّق عليه هنيدي بصورة جمعته بالنجوم المصريين كريم عبد العزيز، أحمد السقا والراحل علاء ولى الدين مصحوبة بتعليق: "صورة تشع أكثر".

ودعا هنيدي فاندام لاحقًا للنزال عند سفح الأهرام، فقبل الأخير التحدي، ليتواصل ما بدا أنه مسلسل أكشن- كوميدي من التعليقات الطريفة المتبادلة بين النجمين، لازال يحظى بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.