دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاودت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي الصعود إلى مسرح مهرجان "جرش للثقافة والفنون"، واستكمال حفل الافتتاح، بعد دقائق من تعرضها لإغماء أفقدها التوازن.

ونشرت وسائل إعلام أردنية عبر حساباتها في تويتر، مقاطع فيديو للحظة إصابة ماجدة بإغماءة، بسبب تعرضها لـ"هبوط في ضغط الدم"، وعودتها لاستكمال الحفل في غضون دقائق، وسط تصفيق حار من الجمهور.

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توقف حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لدقائق بعد أن فقدت توازنها وغادرت المسرح في #جرش #هلا_أخبار #الأردن https://t.co/k0QPHo9fJ9

وأحيت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي أولى حفلات مهرجان "جرش للثقافة والفنون" الموسيقية، على المدرج الجنوبي الأثري، وشاركت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك فيديوهات بث مباشر من الحفل، ولحظات قبل انطلاقه.

وعبّرت ماجدة في وقتٍ سابق عن اشتياقها للأردن، ومهرجان جرش، وشاركت متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً من البروفات.

اشتقنا كتير يا حبايب ... وراح نتلاقى سوا ... #قريباً #بروفة #مهرجان_جرش #الأردن #ماجدة_الرومي https://t.co/nR8gu8ctO6

وافتتح بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 35 لمهرجان "جرش للثقافة والفنون"، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.

مندوبا عن الملك.. رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون https://t.co/vYuQ0kwtA3 #بترا #الأردن https://t.co/SZuDhx9YNY

ويقام المهرجان، خلال الفترة الممتدة بين 22 أيلول/ سبتمبر، 2 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، بعد توقفه منذ 2019، بسبب جائحة كورونا.

وحددت الجهات المنظمة للمهرجان أنه لن تتجاوز نسبة الإشغال في المدرجات والقاعات التي تشهد الحفلات الفنية، والفعاليات الثقافية الـ 50%.

ولن يُسمح بالدخول إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس كوفيد 19، و"من تلقى جرعة واحدة ولم يمض على تلقيها أكثر من 21 يومًا، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية".

ويشارك أيضاً في الفعاليات الموسيقية لمهرجان جرش، نخبة من نجوم الغناء العربي، هم: جورج وسوف وحسين الديك من سوريا، ونجوى كرم من لبنان، وسيف نبيل من العراق، وعمر العبدللات ونداء شرارة من الأردن، إلى جانب مشاركة واسعة للفنّانين الأردنيين.

إضافة إلى نحو 40 فرقة فنية وفلكلورية محلية وعربية وأجنبية. كما يشمل البرنامج الثقافي للمهرجان مؤتمر نقدي للرواية العربية، وأمسيات شعرية، وقصصية متنوعة، بمشاركة أدباء وشعراء من الأردن، والعالم العربي.