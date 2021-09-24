دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصل مسلسل "بيروت 6:07" على ترشيح لجائزة "إيمي" الدولية للأعمال التلفزيونية، عن فئة المسلسلات القصيرة.

وذلك بعد عام تقريباً من عرضه على منصة "شاهد"، ويأخذ المسلسل اسمه من لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت المأساوي في 4 أغسطس/آب 2020، ويروي قصصًا مستوحاة من أحداثٍ حقيقية وأشخاصٍ حقيقيين فقدوا حياتهم، أو تغيرت للأبد بفعل الخسائر المادية والمعنوية الهائلة التي خلفها الانفجار.

ويتألف المسلسل من 15 حلقة، شارك فيها عدة كتاب ومخرجين وممثلين؛ "بذلوا فيها أقصى جهدهم، بلا مقابل، تكريمًا لأرواح الضحايا والمفقودين". وكل حلقة عبارة عن فيلم قصير مدته بحدود 7 دقائق.

وعبّرت الممثلة اللبنانية زينة مكي، عن سعادتها وتأثرها بترشح المسلسل للفوز بجائزة "إيمي"، حيث شاركت ببطولة إحدى قصص المسلسل، تحت إدارة المخرجة كارولين لبكي.

وحملت القصة عنوان "175"، وتناولت اللحظات العصيبة التي عاشها فوج إطفاء بيروت على أبواب العنبر رقم 12، الذي شهد الانفجار، وأودى بحياة 10 منهم، بينهم سحر فارس التي أدت دورها زينة.

وشاركت الممثلة اللبنانية عبر حسابها الرسمي في "انستغرام"، مجموعة صور من الكواليس، علقّت عليها بالقول: "من سنة تقريباً صوّرنا سلسلة أفلام قصيرة بتحكي عن أحداث حقيقية عن انفجار مرفأ بيروت، ‎ما كانت التجربة سهلة أبدًا.. كانت بتوجّع بس أثرها على قلبي كبير وبحياتي ما رح أنساها...".

وروت مكي تفاصيل مؤثرة عن زيارتها لفوج إطفاء بيروت خلال التحضيرات والتصوير: "خلال تصويري قررت أتعرّف على خطيب البطلة سحر فارس، لأنّه حسّيتها معي كل الوقت.. بكل تفصيلة.. وهالإنسان حالياً مصدر قوة كبير وإلهام لإلي".

وأعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية قائمة الترشيحات الدولية لجوائز الإيمي 2021، الخميس. وتضم القائمة 44 مرشحًا من 24 دولة، يتنافسون في 11 فئة بالمهرجان الذي تأسس في 1949.

ورُشحت الفنّانة المصرية منة شلبي للفوز بجائزة "إيمي" عن دورها في مسلسل الجريمة القصير "في كل أسبوع يوم جمعة"، المقتبس عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب إبراهيم عبد المجيد، تحت إدارة المخرج محمد شاكر.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل، سيقام يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بمدينة نيويورك.