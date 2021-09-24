دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة" الإعلان الترويجي الأول للموسم الخامس والأخير، الذي يكشف مواجهة مرتقبة بين بطل المسلسل "جبل" و"داعش".

وركز الإعلان على شخصية "جبل" الذي يخاطب البطلة النسائية في هذا الجزء "سارة إبراهيم"، والتي تؤدي دورها الفنّانة اللبنانية ايميه صيّاح، بالقول: عشنا هون حروب، وضروب بالطول وبالعرض، من أيام سلطان، بس بلا سياسية ما فيكي تكسبي حرب."

ويتابع بلهجةِ حاسمة: "وأنا هون قائد، والقائد بالمعركة ما بيصير يقلل من قيمة خصمه.. دولة إسلامية... عراق... شام... وهاد الخصم لازم نواجهه، ونسميه باسمه".

وظهر في البرومو لقطات لمواجهة مع مقاتلين من داعش، وبدوا على صلة بالبطل الثاني للمسلسل، الفنّان السوري عبد المنعم عمايري.

وعلق المنتج صادق الصباح عبر حسابه الرسمي في تويتر: النجم تيم حسن يختتم الهيبة كما لم ترونه من قبل... والله وليّ التوفيق".

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واقتبس النجم السوري تيم حسن، ما ورد على لسان "جبل" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "انستغرام": "أنـا هـون قـائـد.. ‎والـقـائد بالمعركـة ما بصير يقلل من قيمة خصمه".

ولم يكشف بدقة عن موعد عرض "الهيبة-جبل" الذي يحمل توقيع مخرج السلسلة بأجزائها الخمسة السوري سامر برقاوي، وتم الاكتفاء بالتنويه إلى اقتراب العرض على شبكة MBC، ومنصة "شاهد" التابعة لها.