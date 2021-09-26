بعد التفاعل مع صورتها بالحجاب.. ياسمينا العلواني: "لسه الأوان ماجاش"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاجأت المغنية المصرية الشابة ياسمينا العلواني متابعيها على "تويتر"، بالتوضيح أن الأوان لم يأن بعد، وذلك بعد تفاعلٍ كبير مع صورةٍ نشرتها بالحجاب في وقتٍ سابق.

وقالت ياسمينا في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، السبت: "لكل واحد فرح لي من قلبه وتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل".

وأوضحت: "الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا، واتحسنت الحمد لله".

لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله..

وتباينت ردود الأفعال، حول توضيح ياسمينا، فهناك من هنّأها بالشفاء، وعبرّ عن دعمه لها، بينما اتهمها البعض بـ"الضحك على عقول الناس" من أجل كسب "الترند".

@YasminaElwany بطلي تحوير ملوش لازمه والضحك علي العقول انتي عملتي كدا عشان التريند ولو كان عشان الكورونا كنتي كتبتي ده ع الصوره و مش وحش تكون حالتك نايمه وعايزه تطلعي علي المسرح بس اطلعي بحاجه تتهضم مش بالحجاب والاستهانه بيه وبعقول اللي حواليكي

@YasminaElwany شدي حيلك يا ياسمين مكنش شوية تعب يعني خلي بالك ممكن استولى علي الساحة الغنائية من غير وجودك بس معنديش كرافته مناسبه 🤷‍♂️😂 الف سلامه عليكي يا جميل وترجعي بالسلامة إن شاء الله 😍

وردت المغنية الشابة في تغريدةٍ لاحقة، بالشكر لمتابعيها على أمنياتهم، وتحذيرهم من "كورونا"، قائلةً: "شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم، ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعاً".

.. شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا 🙏

وكانت ياسمينا العلواني قد نشرت في وقتٍ سابق، صورةً لها بغطاء الرأس، علقّت عليها بالقول: "الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، كملها يارب على خير".

#الحمد_لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق #كملها_علي_خير_يارب https://t.co/0hGUYEaBaY

ما دفع متابعيها للاعتقاد بأنها ارتدت الحجاب، وعبرّوا عن دعمٍ كبير لها في هذه الخطوة، علماً بأنّها أطلت بصورةٍ مشابهة في وقتٍ سابق، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مهنئةً متابعيها بعيد الأضحى الماضي.

وتعرّف العالم العربي على المغنية المصرية الشابة لأوّل مرّة، حينما شاركت بالموسم الرابع من برنامج "آراب غوت تالنت"، وفازت بالـ "باز" الذهبي من الفنّانة اللبنانية نجوى كرم في مرحلة تجارب الأداء، لكن الحظ لم يحالفها لاحقاً بالفوز في اللقب.

وأصدرت ياسمينا العلواني أوّل أعمالها الغنائية "حناله" في عام 2017، وتلاه ألبومها الأوّل "قصة حب" بعد عامين.