فاندام قبل التحدي.. وهنيدي حدد مكانًا جديدًا للنزال ويطلب النجدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام، قبوله لتحدي نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي لنزال قتالي، وحدّد الأخير مكاناً جديداً للنزال.

وأتى إعلان فاندام في تدوينةٍ نشرها مساء السبت، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ولم يتأخر رد هنيدي على فاندام في تدوينةٍ نشرها عبر صفحته في فيسبوك: "أنا ما بقتش بخاف زي الأول"، وطلب تحديد موعدٍ للنزال، لكنه اختار مكاناً جديداً له: "في الطريق الصحراوي عند الكيلو ٥٢٠٠ ..." بدلاً من سفح الهرم.

لكنهّ سرعان ما طلب النجدة من بطل كمال الأجسام المصري "بيغ رامي"، والفنّان أمير كرارة، متسائلاً: "انتو فين؟" وسط تفاعل كبير، وسيلٍ من التعليقات الطريفة على تدوينة محمد هنيدي، واستكمل العديد منهم ردّه بالقول: "أنا ما بقتش بخاف زي الأول... أنا بقيت أخاف أكتر..."

وبدأت قصة تحدي هنيدي الطريف لفاندام، التي حظيت بتفاعل كبير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق نجم الكوميديا المصري على صورة جمعت نجوم أفلام الحركة العالميين البلجيكي جان كلود فان دام، والصيني جاكي شان، والهندي شاه روخ خان تحت عبارة "صورة تشع فخامة غير محدودة"، وهو ما علق عليه محمد هنيدي بصورة جمعته بالنجوم المصريين كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين مصحوبة بتعليق: "صورة تشع أكثر".

ودعا هنيدي فاندام لاحقاً للنزال عند سفح الأهرام، فقبل الأخير التحدي، ليتواصل ما بدا أنه مسلسل أكشن- كوميدي من التعليقات الطريفة المتبادلة بين النجمين، لازال يحظى بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.