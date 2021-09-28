دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدّرت دموع الفنّانة المصرية دنيا سمير غانم، عناوين ليلة افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بالقاهرة، الإثنين، حيث كان ظهورها الأول في مناسبةٍ عامة، بعد رحيل والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، لتسلم تكريمهما.

ونشر زوجها الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الفيديو، الذي غالبت فيه دنيا دموعها، وهي تتوجه بكلمةٍ في هذه المناسبة، أعربت فيها عن تأثرها بالتكريم، وتوجهت بالشكر للجمهور على محبتهم ودعواتهم الصادقة، قائلة: "حبكم هو اللي مصبرنا على فراقهم".

وتداولت الصحافة المصرية عدة صور للفنانة دنيا سمير غانم بدت فيها دامعة العينين، وشديدة التأثر بهذه المناسبة، وأعادت الفنانة المصرية إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" نشر صور جمعتها مع دنيا ووزيرة الثقافة المصرية، خلال التكريم، على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وعلقّت إلهام بالقول: "حبيبتى دنيا .. مبروك تكريم اسم سمير غانم و دلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى .. ستكونين أنت وإيمى امتداد لهم فى فنهم الجميل .. بحبكم من كل قلبى.."

وافتتحت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تمتد فعالياتها حتى 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وكرمت 10 شخصيات من كبار فناني ورواد المسرح المصري في مختلف مجالاته، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد، بإهدائهم الدروع التذكارية وهم الفنانون عبد الله غيث، وسميرغانم، ودلال عبد العزيز، وإلهام شاهين، وسامي مغاوري، وأشرف عبد الغفور، وفاروق فلوكس، والكاتب بهيج إسماعيل، والناقدة آمال بكير، والمخرج إميل جرجس.