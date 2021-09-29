بعد نفي والدها لارتدائه... حلا شيحة بالحجاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الفنّانة المصرية حلا شيحة، عودتها للحجاب، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، واعتمدتها كصورة بروفايل، وذلك بعد وقتٍ قصير من نفي والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة لارتدائه.

وعلّقت حلا على الصورة بالقول: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي... الحمد لله"، وأكدت سعادتها بهذا القرار في مجموعة صور نشرتها، عبر خاصية القصص على "انستغرام".

وعبّرت العديد من الفنّانات عن دعمهن لها في خيارها، من خلال التعليقات على الصورة، ومنهم شقيقتها هنا شيحة، والفنانة المصرية عبير صبري التي خلعت الحجاب منذ فترة، وأروى جودة، والتونسية درة زروق، والسورية جمانة مراد.

وكان والد حلا الفنّان التشكيلي أحمد شيحة، قد قال في لقاءٍ إذاعي مؤخراً: "عندما ارتدت ابنتي الحجاب، كلمتها وفهمتها، وقلت لها هيجي يوم وترجعي، وعندما يمتلئ إيمانك، حتعرفي إن ده لا دخل له بالله، وعندما عادت ورفعت هذا الحجاب، رفعته دون أن يؤثر عليها أحد..."

وبدا إعلان حلا شيحة لارتداء الحجاب، رداً على نفي والدها لذلك، وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها عليه بطريقةٍ تناقض حديثه عن حياتها الشخصية، حيث سبق وعلقّ على تبرئها من فيلم "مش أنا" بعد زواجها من الداعية معز مسعود، بأنّ ابنته "مختطفة فكرياً من جهةٍ ما..."، وأعربت وقتها عن صدمتها من تصريحه، وأكدت أنها اختارت زوجها، واتخذت قرارها بشأن الفن دون ضغوط.

وعادت حلا لاحقًا لتؤكد على تمسكها بموقفها، ومتانة علاقتها بوالدها، وعبرّت عن تفهمها لخوفه عليها.