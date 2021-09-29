دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر موقع يوتيوب، قوائم الأغاني والفنانين الأكثر شعبية YouTube Charts الأسبوعية، لأوّل مرة بمصر والسعودية والإمارات، وكشفت عن مفاجآت في اهتمامات الجمهور، بعيداً عن دعايات الأفضل، والأوّل، والأكثر مشاهدة، التي اعتاد فنانو المنطقة تصدريها لمتابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتل عمرو دياب المرتبة الأولى في قائمة الفنّانين الأكثر شعبية بمصر، تلاه مغنيي المهرجانات حسن شاكوش، وعصام صاصا، وحل بعدهم محمد رمضان في المركز الرابع، والمغني ذو القناع مسلم؛ خامساً، محمد حماقي؛ سادساً، أحمد سعد؛ سابعاً، فرقة "السواريخ" بالمرتبة الثامنة، أحمد موزة؛ تاسعاً، والفنّان تامر حسني في المرتبة العاشرة.

وتصدّرت أغنية "عالدوغري" لأحمد سعد ومصطفى حجاج قائمة الأغاني الرائجة، وصنّفت "خطر" لحودة بندق ومسلم؛ كأكثر الأغاني شعبية، واحتلت أيضاً المرتبة الأولى في قائمة مقاطع الفيديو الموسيقية الأكثر رواجاً في مصر، خلال الأسبوع الماضي، بحسب YouTube Charts.

أما في السعودية فتصدر الفنّان راشد الماجد قائمة الفنانين الأكثر شعبية، وتصدرت أغنيته "يا محمد" قائمة مقاطع الفيديو الموسيقية الأكثر رواجاً، واحتلت أغنية "هذا السعودي" للمغني فهد بن فصلا قائمة الأغاني الأكثر شعبية في السعودية، وكان فيديو الأداء MONEY"' للمغنية التايلاندية ليزا وعضو الفريق الغنائي الكوري Blackpink ؛ الأكثر رواجاً في المملكة خلال الأسبوع الماضي، بحسب YouTube Charts.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القوائم سيتم تحديثها أسبوعياً، ولا تتوقف على عدد المشاهدات فقط، بل هناك عوامل أخرى أيضاً، كنسبة الاستماع إلى الأغنية عبر تطبيق YouTube music، والمرات التي استخدمت فيها الأغنية في فيديوهات المتابعين على يوتيوب.