دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --بعد 25 فيلمًا على مدى 60 عامًا، من الجدير وصف نهاية مغامرة جيمس بوند على أنها بحاجة إلى قفزة معينة من الإيمان. مع ذلك، وصلت خدمة دانيال كريغ في دوره كجيمس بوند إلى نهايتها مع "لا وقت للموت"، وهي ملحمة كبيرة وطويلة متضخمة تتضمن الأجراس والصفارات، التي حققت لأفلامه إقبالًا إيجابيًا من الجمهور الذي انتظر (وانتظر) لذلك.

ونتيجة للوباء، أخرت شركة MGM إصدار الفيلم الخامس والأخير من بطولة كريغ لمدة 18 شهرًا، ووضعت 15 عامًا بين أول ظهور له في "كازينو رويال" وهذا الفصل. على الرغم من أنه لم يفقد أي خطوة، إلا أن إصداراته من أفلام بوند لم تتساوى أبدًا مع هذه المقدمة الرائعة، ولم يكن "No Time to Die" استثناءً.

وفي الانفوغرافيك أعلاه، نقدم لكم أسماء الممثلين الذين قدموا شخصية جيمس بوند منذ إطلاق السلسلة، فمن هو أفضل ممثل قدم هذه الشخصية بنظركم؟