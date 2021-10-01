نشر الجمعة ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظيت مشاركة المطربة الإماراتية أحلام في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، أمس، بالتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت أحلام أغنية "في دبي أهلاً وسهلاً..."، باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وشاركت المقطع الفرنسي من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام".

وتألقت المطربة الإماراتية في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، بقفطانٍ أزرق، موشى بتطريزٍ مذهب، يحمل لمساتٍ مستوحاة من الزي التقليدي الإماراتي، وتزينت بقلادة بدا أنها تحمل صورة مؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما أعربت أحلام، في تغريدةٍ عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قبل الحفل؛ عن فخرها بدولتها الإمارات، وكونها جزء مما وصفته بـ "الحدث العظيم".

من هنا من المستقبل .. سنبهر العالم .. فخورة جدا بدولتي الامارات واني جزء من هذا الحدث العظيم .. #اكسبو2020 #Expo2020 https://t.co/MXoNI5QWKq

وغردّ زوجها مبارك الهاجري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عندما يكون الحدث الأهم بالعالم تجد فنانة العرب الغالية أم فاهد... لكل مقام مقال."

عندما يكون الحدث الاهم بالعالم تجد فنانة العرب الغاليه ام فاهد #لكل_مقام_مقال https://t.co/yMPBWZUYhe

وشاركت المطربة الإماراتية أحلام متابعيها على "تويتر"، تغريدة الهاجري، والعديد من التغريدات التي أشادت بإتقان أدائها، وفخامة إطلالتها في الحفل.

قيمة وقامة فنيّة هذا زمانها ومكانها .. مُطربة تملأ المكان بثُقلها أينما حلّت .. بثلاث لغات أوصلت صوتها اللامع للعالم .. تعَملقت وكانت بمستوى الحدَث الضخم .. #اكسبو2020 اليوم هو حديث العالم أجمَع 🤍 https://t.co/eWaUEc02qI

أحلام تُبهرنا بالغناء باللغة الفرنسية🤍 - #Expo2020 @AhlamAlShamsi #احلام_في_اكسبو2020 https://t.co/JYLPO3L7pM

حضورك دايماً حلو ومميز.. كيف إذا كان بافتتاح عالمي بمستوى #إكسبو_٢٠٢٠ مبروك حبيبتي ودايماً بالنجاح ♥️ @AhlamAlShamsi