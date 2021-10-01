غنت بالعربية والإنجليزية والفرنسية.. تفاعل مع تألق أحلام في افتتاح إكسبو 2020

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
أحلام في إكسبو 2020 دبي
01:42
أحلام في إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظيت مشاركة المطربة الإماراتية أحلام في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، أمس، بالتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت أحلام أغنية "في دبي أهلاً وسهلاً..."، باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وشاركت المقطع الفرنسي من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام".

وتألقت المطربة الإماراتية في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، بقفطانٍ أزرق، موشى بتطريزٍ مذهب، يحمل لمساتٍ مستوحاة من الزي التقليدي الإماراتي، وتزينت بقلادة بدا أنها تحمل صورة مؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما أعربت أحلام، في تغريدةٍ عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قبل الحفل؛ عن فخرها بدولتها الإمارات، وكونها جزء مما وصفته بـ "الحدث العظيم".

وغردّ زوجها مبارك الهاجري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عندما يكون الحدث الأهم بالعالم تجد فنانة العرب الغالية أم فاهد... لكل مقام مقال."

وشاركت المطربة الإماراتية أحلام متابعيها على "تويتر"، تغريدة الهاجري، والعديد من التغريدات التي أشادت بإتقان أدائها، وفخامة إطلالتها في الحفل.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.