ما قد لا تعرفونه عن الطفلة ميرا سينغ بطلة افتتاح إكسبو 2020 دبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت الطفلة ميرا سينغ الأضواء في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، أمس، بأدائها المتقن، لدور الفتاة الإماراتية التي تمثل أمل المستقبل.

وأهداها الرجل الحكيم الذي أدى دوره الفنّان الإماراتي حبيب غلوم، "خاتم الساروق"، ما منحها قوة التواصل والاكتشاف، في عرضٍ أذهل العالم.

ويستوحي إكسبو 2020 شعاره من هذا الخاتم الذهبي، ويمثل الحضارات القديمة المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع اختيار منظمي حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، لأداء هذا الدور على الطفلة ميرا سينغ، وتحمل الجنسية البيلاروسية، وتبلغ من العمر 11 عاماً، وتعيش في دولة الإمارات منذ ولادتها.

الطفلة ميرا سينغ في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي
Credit: Twitter/Dubai Media Office
الطفلة ميرا سينغ في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي
Credit: Twitter/Dubai Media Office

وترقص ميرا الباليه المعاصر، والهيب هوب، وتعزف البيانو، وتتمتع بموهبتي الأداء الغنائي، والتمثيلي، وبدأت العمل في مجال عروض الأزياء بعمر الـ 6 سنوات، وقدمت العديد من الإعلانات التجارية.

وسبق أن شاركت ميرا سينغ في مناسباتٍ وطنية إماراتية، حيث كانت إحدى بطلات العرض الاحتفالي بالعيد الوطني الإماراتي الـ 48.

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