دخل إلى المسرح محمولًا على طريقة الأباطرة.. سيف نبيل يثير الجدل في جرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار المغني العراقي سيف نبيل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة دخوله إلى حفله على مسرح المدرج الجنوبي لمدينة جرش الأثرية بالأردن، الجمعة، محمولاً على كرسي، يتقدمه موكب استعراضي، وبرداءٍ أرجواني كما لو كان أحد الأباطرة.

ونشر سيف مقطع الفيديو عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي على "انستغرام"، وتداولته حسابات عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراوحت ردود الأفعال على الفيديو بين الإعجاب، والانتقاد خاصّة أن المغني العراقي، يرفع شعار "من تواضع لله رفعه"، ومن المتابعين من رأى أنّ هذه الطريقة الاستعراضية لا تليق بعراقة مهرجان جرش للثقافة والفنون.

مهرجان جرش كبير عليك من تواضع لله رفعه #سيف_نبيل https://t.co/g4YuywxAjm

وشهد حفل سيف نبيل، الجمعة، حضوراً كبيراً، دفع وسائل إعلام أردنية للتساؤل مجدداً، عن مدى التزام إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون بالبرتوكول الصحي، الذي يقضي بأن لا تتجاوز نسبة إشغال المدرجات 50%، لضمان التباعد الاجتماعي، في ظل تشديد الإجراءات الوقائية بالأردن للحد من انتشار جائحة "كورونا".

وسط حضور كبير... الفنان العراقي #سيف_نبيل يتألق في #مهرجان_جرش https://t.co/PwqhE8eljf

وسبق أن تداولت وسائل إعلام أردنية خبر إقالة المدير التنفيذي لمهرجان جرش، أيمن السماوي، وتعيين مازن قعوار في هذا المنصب، على خلفية انتهاك البرتوكولات الصحية المعمول بها في الأردن، في حفل سلطان الطرب جورج وسوف، حيث كان المدرج شبة ممتلئ بالكامل، وغاب التباعد الاجتماعي بين الحضور تماماً في ذلك الحفل.