قبل حفله بالعراق.. محمد رمضان يشارك نجوم من بوليوود في مهرجان بدبي

نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الفنّان المصري محمد رمضان عن مشاركته بمهرجان "فيلم فير" الشرق الأوسط، إلى جانب نجوم من بوليوود، وفنانين باكستانيين، في ليلةٍ ستشهد تكريم مشاهير، وتقديم عروض موسيقية راقصة، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وأعلن رمضان ذلك خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، علقّ عليه بالقول: "هل أنتم مستعدون لأكبر عرض بمهرجان دبي فيلم فير، في 28 أكتوبر؟..."

وكان محمد رمضان قد فاجأ جمهوره العراقي مؤخراً، بالإعلان عن أول حفلٍ "جماهيري"، سيحييه في استاد البصرة الدولي قريبًا.

وسبق أن تم إلغاء حفل لرمضان في الساحل الشمالي لمصر، كان من المقرر إقامته مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة. وفسّر السبب في فيديو نشره وقتها عبر انستغرام؛ بـ"الحرص على المكان، وسلامة الجمهور من التزاحم".

كما أنّ "شعبيته لا تسمح بإقامة حفل في مكان لا يتسع لأكثر من 3000 شخص"، بحسب ما أبلغته إدارة المدينة على حد قوله، معرباً عن ثقته بـ"رؤيتهم الأمنية".

ويحضّر محمد رمضان لديو غنائي مع مغني الراب والراقص الجزائري سولكينغ، قبل التفرغ لموسم الدراما الرمضاني 2022، حيث سيلعب دور البطولة في مسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.