دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد "سلطان الطرب" جورج وسوف بطريقة غير مباشرة على انتشار شائعة وفاته، يوم الأحد، بصورة جمعته مع الفنانة اللبنانية هدى حداد شقيقة السيدة فيروز، نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا الظهور الأحدث للفنّانة اللبنانية البالغة من العمر 77 عاماً، منذ تقديمها واجب العزاء بالراحلة صباح في 2014، السنة التي شهدت تكريمها أيضًا من مهرجان جوائز بيروت الدولية "بياف"، وعلقّ وسوف على الصورة بالقول: "صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى، ابتسامة وروح حلوة وذوق..."

وكان جورج وسوف قد أحيا حفلًا جماهيريًا، في ثالث ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي اختتم فعالياته مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وشهد الحفل نسبة الحضور الأكبر بالمهرجان، وغاب عنه التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الإجراءات الوقائية المتبعة في الأردن من انتشار جائحة "كورونا"، ما تسبب بإقالة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن السماوي.

وأعرب "سلطان الطرب" عن سعادته بالحفل الذي أحياه في جرش، بعد غياب 18 عامًا عن المهرجان، من خلال صورة وفيديو نشرهما عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.