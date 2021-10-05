دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل العديد من الفنّانين والمشاهير في العالم العربي، مع أزمة "التواصل الاجتماعي" الطارئة مساء الإثنين، بالتغريد عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر"، وطغى على معظم تغريداتهم طابع الطرافة، لكن عددًا منهم رأى في هذه الأزمة فرصة للتحرر من قيود تلك التطبيقات، وتأثيرها على حياة الناس اليومية.

فمن جهتهه، أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس "الرجوع إلى SMS"، وقدّم محمد هنيدي دليلًا إرشاديًّا لوافدي "تويتر" الجدد، وأوصى بهم صلاح عبد الله خيرًا، فيما عبرّ فنانون آخرون عن ارتياحهم لتعطلّ تطبيقات "فيسبوك"، "انستغرام"، و"واتساب"، لفترة طويلةٍ نسبياً.

الرجوع الي ال sms …

للناس اللي لسة جايه تويتر. .. اسمها تويتة مش بوست .. واسمه ريتويت مش شير .. واسمه حساب مش صفحة

ياأهالي تويتر الكرام إستقبلوا المهاجرين بإحترام وإنصوبلهم الخيام وقدمولهم الشراب والطعام 😍🤣👇👇👇🤣😍 https://t.co/N5xFddqu13

أما الفنان السوري عابد فهد فقد وجد في "غياب التواصل الاجتماعي عبر الوسائط، فرصة لعودة الحياة الطبيعية التي حكم عليها بالحبس الانفرادي إلى الأبد." وتمنت كندة علوش أن يطال العطل كل التطبيقات لفترة، مما يعطي المتابعين إجازة يعودون فيها لحياتهم القديمة "بكل تفاصيلها الصغيرة الحلوة، وحميميتها، قبل جنون وإدمان السوشال ميديا..."

الحياة من غير تواصل إجتماعي عبر الوسائط ، ربما تتيح لنا الفرصة لعودة الحياة الطبيعية التي حكم عليها بالحبس الإنفرادي إلى الأبد 🤐🤤😑🥱😲😮😐😶🥴🤒😷

بعد العطل الي صاير لل #الواتساب و #إنستغرام و #فسيبوك بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الاپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلا الصغيرة الحلوة وبحميميتا قبل جنان وادمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملو؟

وعلّق جورج وسوف على عطل "انستغرام"، بتغريدةٍ له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها "انستغرامك راح..." مقتبسًا بطرافته المعهودة مطلع أغنية المطرب شادي جميل الشهيرة "انسى غرامك راح..."

انستغرامك راح...

وقالت الفنانة لطيفة التونسية في تغريدةٍ لها إنّ "تويتر" ذكرها بـ "اللمة العائلية الحلوة، واحنا صغيرين.."

تويتر دلوقتى فكرنى باللمه العائليه واحنا صغيرين🤣🤣🤣🤣🤣#تويتر #فيسبوك #انستغرام #واتسب

وفور إصلاح الخلل في "فيسبوك" الذي أدى لتوقفه نحو 7 ساعات، سارع نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي لاختبار عودته للعمل، في تدوينةٍ طريفة نشرها عبر حسابه الرسمي على الموقع الأزرق، وغردّ لاحقًا بأن "تويتر يحكم.."