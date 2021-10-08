دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واجهت الفنانة المصرية سهير رمزي صعوبة في تذكر بعض أزواجها، والتسلسل الزمني لزواجها منهم، لكنّها أكدت أخيراً أنّ عددهم 8، وحرصت في العلاقة مع معظمهم على أن تكون عصمة الطلاق بيدها، ولم تكن الزوجة الثانية لأيٍ منهم.

وقالت رمزي خلال الحلقة الأولى من إطلالتها الإعلامية في برنامج "السيرة"، أمس؛ إنّ والدتها الفنانة الراحلة درية أحمد نصحتها بعدم الثقة الكبيرة في الرجال، وأضافت: "أنا أصلاً صريحة زيادة عن اللزوم، وعاطفية جداً، وكانت والدتي حريصة على ضبط مشاعري، وبدت محقة ببعض المواقف."

والصفة الوحيدة التي لم ترثها سهير عن والدتها هي غيرتها الشديدة، و"لما أي حد يعجب بجوزي ببقى سعيدة جداً"، لكنها بالمقابل لم تتزوج أحد لم يكن يشعر بالغيرة عليها، وإلا لم تكن تعرفه منذ البداية، على حد قولها، وعلقت ضاحكة: "أنا عايزة فرن عالي..."، لكن الغيرة أيضاً تسببت بفشل عددٍ من زيجاتها.

وواجهت الفنانة المصرية سهير رمزي التي تخلت عن الحجاب مؤخراً بعد فترة طويلة من ارتدائها له؛ صعوبة في تذكر بعض أزواجها، والتسلسل الزمني لزواجها منهم، لكنّ مقدمة البرنامج وفاء الكيلاني ساعدتها على ذلك، من أجل تدقيق المعلومات الخاطئة المنتشرة على الإنترنت حول سيرة حياتها، ومنها زواجها من الفنان السوداني إبراهيم خان، وأكدت رمزي أن هذا الزواج لم يتم، والعلاقة بينهما لم تتعد فترة خطوبة استمرت نحو 6 أشهر.

واستهلت سهير استعراض سيرة زيجاتها وعدد أزواجها في برنامج "السيرة"، بالقول: "أنا لم أعد أذكر عددهم بصراحة، لكن كله بالحلال وهذا أهم شيء، والأمر الآخر أنّ العدد كبير لأنه ما فيش ثقة..."، واعتبرت استمرار زواجها لفترة طويلة من زوجها الأخير علاء الشربيني "حاجة غريبة..." مؤكدة أنّ عصمة الطلاق بيده، وكذلك كان الأمر مع زوجها الأول، وخلافاً لمعظم أزواجها السابقين.

وتزوجت سهير رمزي من الملحن المصري حلمي بكر بعمر الـ 16 عاماً، وحرصت والدتها على تزويجها بهذا العمر لكي تبقى إلى جانبها وتحول دون رغبتها في العمل، واشترطت على زوجها أن يعيشان معها في المنزل، وكانت أول زوجاته الـ 13 ، واستمر زواجهما سنة واحدة تقريباً، وانفصلا لعدم رغبته في دخولها مجال الفن، على حد قولها.

والزواج الثاني كان من شخصية سعودية مهمة، لم تكشف عن اسمه، وتزوجته خلال فترة تصويرها لفيلم "ثرثرة فوق النيل" مطلع سبعينيات القرن الماضي، واستمرت علاقتهما لأربع سنوات، ووقع الطلاق بعدها لأنها لم تشأ أن تغادر مصر، والالتحاق به في السعودية، وثالث زيجاتها كانت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، لسبع سنوات، وتم الانفصال بسبب غيرته الزائدة عن اللزوم عليها والتي لم تستطع تحملها بحسب قولها.

ودام الزواج الرابع عاماً واحداً من الفنان المصري محمود قابيل، ووصفته بالـ "المحترم والمهذب جداً"، مؤكدة أنها تكن له كل الحب والاحترام، لكنها شعرت بصعوبة الاستمرار معه، قائلة: "إما أن أعيش بطريقة صحية أم لا... يا أبيض، يا اسود..."

وخامس زيجات سهير كانت من رجل الأعمال المصري سيد متولي، لنحو 8 سنوات، وانفصلت عنه مرتين خلالها، ونفت في البداية أنها تزوجت من رجل أعمال سوري، لكن وفاء الكيلاني ذكرتها بذلك، فقالت إنها استمرت معه لـ "فترة لا تذكر.. أقل من سنة"، وبدت غير راضية عن هذا الزواج، واعتبرت أن قرار الارتباط به "غلطة"، وتسرع منها دفعت ثمنه لاحقاً.

والزواج السابع كان من الفنّان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، لخمس سنوات، وانفصلا عن بعضهما مرتين، وعادا للارتباط، ثم حدث الطلاق الثالث والنهائي، ولم تشأ سهير رمزي الخوض في تفاصيل خلافاتهما، لكنها كشفت أنه في المرحلة الأخيرة من علاقتهما كان يشترط أن يكون البطل أمامها في أفلامها، فأصبحت المسألة صعبة على حد قولها.

وآخر زيجاتها كانت من علاء الشربيني، ولازالت مستمرة منذ 17 عاماً، لكنها لم تشأ تأكيد إمكانية هذا الزواج لآخر العمر، قائلة: "الله أعلم"، وسط ذهول وفاء الكيلاني، فاستدركت "أنا أتمنى نبقى لآخر العمر، بس دي حاجة بتاعة ربنا..."

وروت سهير رمزي لأوّل مرة قصة زواجها من علاء، بعد وفاة والدتها سنة 2003، والتي ظهرت في الحلم لإحدى قريباتها، وقالت لهم: "أنا زعلانة منكم انتو سايبين سهير ليه...؟ عموماً أنا بعتلها علاء"، ولم تكن تعرفه وقتها، ليحدث ذلك لاحقاً خلال رحلة عمرة قامت بها، وكان شريكاً في المكتب السياحي الذي نظمها، واهتم بها كثيراً، والتقياً مجدداً خلال إحدى المرات التي أدت فيها فريضة الحج، ليحصل تقاربٌ بينهما تكلل بالزواج.