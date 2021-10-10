دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الفنّانة المصرية رانيا يوسف، نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة، بعد نحو أسبوع من إعلان زميلتها إلهام شاهين، والكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، عن الأمر ذاته.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية، عن رانيا أنها كتبت وصيتها بذلك، وأتى هذا التصريح خلال لقاءٍ جمعها بعددٍ من الصحفيين، في كواليس تصوير مسلسل "المماليك".

وأجابت الفنانة المصرية على سؤال وجِه لها حول تعارض بعض الآراء الدينية مع وصيتها، قائلة: "كل واحد ينام عالجنب اللي يريحه، اللي شايفها حرمة ميت ما يعملهاش، واللي مش شايفها كده يعملها، ربنا خلقنا أحرار".

وأضافت أنها ترى في هذا الأمر "زكاة، ومنفعة لغيرها" بدلا من أن يأكل جسدها الدود بعد الوفاة، إذ يمكن الاستفادة من "قرنية، أو قلب، أو رجل، أو صباع حتى... أي حد يستفيد بحاجة تمام..."، بحسب تعبيرها.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت عن قرارها بالتبرع بكامل أعضاء جسدها بعد وفاتها، في تصريحات إعلامية، وحثت الناس على القيام بخطوةٍ مماثلة في فيديو نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، داعية لتفعيل القانون المصري الذي تم إقراره في هذا الشأن؛ "من أجل الخير والمحبة والإنسانية بين البشر".

كما أعلنت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، في اليوم ذاته عن تبرعها بأعضائها عقب وفاتها، وخاطبت متابعيها من خلال فيديو نشرته أيضاً عبر حسابها في فيسبوك، قائلةّ: "أؤكد بملء إرادتي، وبأعلى صوت؛ أنني متبرعة بجميع أعضاء جسدي بعد وفاتي لأي محتاج لها"، وتمنت الشفاء لكل المرضى.