نشر الأحد ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إنه طبع 20 ألف نسخة من روايته "تشيللو"، لتوزيعها في دول عربية، فيما نفدت الكمية المطروحة منها في معرض الرياض الدولي للكتاب، على حد قوله.

وكتب آل الشيخ، في حسابه عبر تويتر، الأحد: "تم طباعة ٢٠ ألف نسخة من رواية تشيللو لتوزيعها في البلدان العربية واليوم طلبت مني دار ذات السلاسل طباعة ١٠ آلاف نسخة إضافية"، حسب قوله.

وأضاف آل الشيخ: "أشكر كل من انتقد الرواية لقد عملتم لي دعاية مجانية… شكرًا".

تصريحات آل الشيخ في معرض تعقيبه على إعلان دار "ذات السلاسل" الناشرة للكتاب، "نفاذ الكمية في معرض الرياض الدولي للكتاب".

وذكرت الدار أن رواية رئيس الهيئة العامة للترفيه هي "أكثر الكتب مبيعًا" في معرض الرياض.