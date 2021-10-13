دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، اعتذارًا علنيًا للفنانة المصرية يسرا، أمام عدسات الصحفيين، الأربعاء، بعدما عبّرت عن استيائها من تصريحاته السابقة حول عدم إمكانية تكريمها من جانب المهرجان.

وقال انتشال، في مؤتمر إطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "الجونة": "يسرا صديقتي منذ زمن طويل، وربما هي من أوائل الممثلات اللواتي تربطني بهن صداقة، كما تربطنا الكثير من الأشياء".

وأضاف: "أعتذر اعتذارًا شديدًا على أي إزعاج سببته لها، ولم أكن أقصد ذلك بالتأكيد، وإنما ما قصدته بصورة أساسية، أنها ليست من أهم الفنانات فقط، وإنما مؤثرة على أكثر من جيل، ومن يتحدث عن فنّانة بهذه الطريقة، لا يقصد إيذاءها.. في كل الأحوال أعتبر هذا خطأ..."، وتوجّه لتقبيلها واحتضانها على منصة المؤتمر.

وأتى اعتذار التميمي بعد سؤال أحد الصحفيين عما إذا أطفأ حريق "بلازا" الجونة، اليوم، الحريق بين أعضاء إدارة المهرجان؟، في إشارة إلى تصاعد الحديث عن الخلافات بينهم في الكواليس هذا العام.

وحينها بادر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس للرد، قائلا: "اللي يجي في الريش بقشيش"، وأكد أهمية وقيمة الفنّانة يسرا بالنسبة للمصريين، إلى جانب صداقتهما ومكانتها الكبيرة لدى عائلته. وقال ممازحًا: "ربما لا يعرف انتشال ذلك لأنه غير مصري، وترك الكلام له"، فتوجه باعتذارٍ علني لها.

وكان انتشال التميمي قد قال في مؤتمرٍ سابق للحديث عن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، إن "وجود يسرا ضمن اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة يمنعنا من الاحتفاء بها، رغم أنها الأكثر استحقاقًا للتكريم باعتبارها واحدة من أبرز الفنانات المؤثرات على أجيال، وليس على جيل واحد.

ما أغضب النجمة المصرية، التي وجهت له ردًا قاسيًا من خلال حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه زج باسمها في "سياقٍ خاطئ، وغير ضروري بالمرة"، وأشارت إلى تكرار "أخطاءٍ ومواقف سلبية" معها، ومع الآخرين في اللجنة، الأمر الذي كانت لا تتوقف عنده ضمن سياق اعتزازها بالمهرجان ودعمها له، على حد قولها.

وختمت رسالتها المفتوحة للتميمي بالقول: "خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلاً، رسالتي هذه لتوضيح موقفي من هذا الحوار المنسوب لك، وأنا واثقة من قدرة المسؤولين عن المهرجان في إدراك حجم الخطأ فيه."

وقبل انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بساعات، حدث حريق ضخم، أصاب جزءًا من "البلازا" المخصصة لعددٍ من فعالياته، ما أثار علامات استفهام حول إمكانية انعقاد حفل الافتتاح في موعده المحدد غدًا الخميس.

لكن سرعان ما ظهر رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، في فيديو، نشره الحساب الرسمي للمهرجان عبر فيسبوك، من أمام المسرح المخصص لإقامة الافتتاح، مؤكداً سلامته، وانعقاد المهرجان في موعده المحدد كما كان مخططاً، والحرص على إصلاح الأضرار التي أصابت جزءاً من "البلازا" الليلة، وتم خلال المؤتمر الصحافي بث لقطات من بدء عملية الإصلاح.