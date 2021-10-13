حريق ضخم في مسرح "بلازا".. هل سيقام مهرجان "الجونة" السينمائي في موعده؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكّد رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، أنّ النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، ستفتتح في موعدها المحدد الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، وكما كان مخططاً، وذلك بعد تدوال صور لحريق ضخم اشتعل اليوم، الأربعاء، في أحد مرافق المهرجان.

وظهر سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية في فيديو، من أمام المسرح الذي سيشهد الافتتاح، ليؤكد أنه بحالة جيدة، وسليمٌ تماماً، وأن الذي تأثر بالحريق هو جزء من القسم الخارجي المخصص لإقامة حفل الاستقبال الموازي للافتتاح.

Credit: Mostafa Alkilani

وأكد ساويرس أنه سيتم إصلاح ما أفسده الحريق، الليلة، و"سيعود كل شيء كما كان، وسيقول الضيوف نحن لم نشاهد الحريق إلا على التلفزيون" على حد تعبيره، وأعرب عن امتنانه لقوات الدفاع المدني، ومحافظة البحر الأحمر لمساعدتها الهائلة في إطفاء الحريق الذي وقع في أحد أقسام بلازا المهرجان.

كما نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي على "فيسبوك"، فيديو يعرض بلازا المهرجان، ويظهر القسم المتضرر من الحريق.

وتداول صحافيون مصريون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهر اليوم؛ صورًا ومقاطع فيديو، لما بدا أنه حريقٌ ضخم، التهم الجزء المخصص لإقامة حفلي افتتاح وختام مهرجان "الجونة" السينمائي، الذي تمتد فعالياته هذا العام بين 14 و22 أكتوبر/ تشرين الأول.

Credit: Mostafa Alkilani

وتحدثوا في شهاداتهم الأولية عن الحادثة بأنّ السبب وراءها "ماس كهربائي"، وصل إلى المياه المحيطة بـ "البلازا"، مع التأكيد على عدم وجود خسائر بشرية.