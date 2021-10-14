كاشفا جنسيتها.. محمد رمضان ينشر فيديو جديد للرقص مع مضيفة طيران

أبرز أزمات "البرنس" محمد رمضان في 2020.. من الطيران إلى السقوط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو جديد له مع مضيفتي الطيران على طائرته الخاصة وذلك بعد التفاعل الواسع الذي أثاره مقطع الفيديو الأول له معهما بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقطع الفيديو الجديد نشره محمد رمضان على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق قال فيه: "والمضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق"، لينال مقطع الفيديو أكثر مليوني مشاهدة بعد نحو 10 ساعات فقط على نشره.

ويذكر أن مقطع الفيديو السابق للفنان المصري مع المضيفتين نال أكثر من 3.6 مليون مشاهدة على صفحته بإنستغرام فقط مع تجاوز عدد التعليقات والتفاعلات الـ10 ألاف.

وفي صورة منفصلة نشر محمد رمضان صورة له مع وسيم سال صليبي من الجونة بمصر، مكتفيا بالتعليق: "استعدوا، أنا وأخي (وسيم سال صليبي)" دون تقديم أي تفاصيل إضافية، وهي الصورة ذاتها التي نشرها صليبي على صفحته بإنستغرام مكتفيا بدوره بالتعليق قائلا: " ‏صباح الخير‏ والمساء من مصر".