نجلاء بدر ومايا دياب.. الأكثر غرابة وإثارة في إطلالات الجونة

دبي الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- تصدر فستان الفنّانة المصرية نجلاء بدر المكشوف الصدر، وقبعة الفنانة اللبنانية مايا دياب المبالغ فيها؛ قائمة المواضيع الأكثر جدلاً، وتفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين المتابعين الذين رصدوا إطلالات النجوم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الخامسة، الخميس.

فرغم حرص منظمي الجونة السينمائي والقائمين عليه، خاصة الأخوين ساويرس على تحييد الصورة النمطية التي طبعت الدورات السابقة منه "كمهرجان فساتين"، ودعوة الصحافيين للتركيز على الإنجاز والأفلام المهمة التي نجح باستقطابها، إلا أنّ هاتين الإطلالتين كانتا كفيلتين بإثارة الكثير من الجدل، حد الطرافة، وتناولت تغريداتٌ عديدة على "تويتر": "كمامة نجلاء بدر"، و"خيمة مايا دياب".

تطبيقاً لتوصيات وزارة الصحة الجديدة بشأن ارتداء الكمامة. #نجلاء_بدر #مهرجان_الجونه https://t.co/wNTwDpUiSq

الوعي يا جماعة #نجلاء_بدر https://t.co/dMHxxwfMls

#مايا_دياب قلقت من قلبة الجو اليومين اللى فاتو .. فجأة رعد و برق و مطرة ،، ف قالت تأمن نفسها😅 #ElGounaFilmFestival #Elgouna #مهرجان_الجونة_السينمائي https://t.co/aTcYCp0qll

-بتحبنى قد إيه؟؟ - قد برنيطة مايا دياب 🕵️‍♀️😂😂

وبينما كانت إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف التي اعتادت إثارة الجدل في مثل هذه المناسبات موضع ترقب، إلا أن نجلاء خطفت الأضواء منها باتفاق العديد من المغردين على "تويتر".

كنا مركزين مع رانيا يوسف بس الطعنة جت من نجلاء بدر 🎯 #نجلاء_بدر #مهرجان_الجونه https://t.co/R32ygo6wJ9

المره دى الترند هيبقى #نجلاء_بدر مش #رانيا_يوسف فى #مهرجان_الجونة_السينمائي الترند يوم فجيبك ويوم فى فستانك https://t.co/OXGPDwC7j6

واختلف متابعون على إطلالة الفنانة المصرية أروى جودة، التي نقلت عنها وسائل إعلام مصرية، أنها جهزته بسرعة تداركاً منها لموقف محرج بسبب اختفاء أحد فستانيها التي كانت تخطط لارتدائه بهذه المناسبة، و"الحجز على آخر في الجمارك"، وتباينت التعليقات حول إطلالتها بين الإعجاب ببساطتها والسخرية.

لما اجي اشوي فرخة وورق الفويل يخلص مني! 😂 #أروى_جودة https://t.co/nvGDqYJ5Sy

#اروي_جوده تتألق😍 علي الريد كاربت❤ في حفل افتتاح #مهرجان_الجونة_السينمائي #مهرجان_الجونة #ElGounaFilmFestival #GFF21 @ArwaGouda https://t.co/EqcJI6plXn

بالمقابل نالت إطلالة الفنانة المصرية شيرين رضا إعجاب العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفت بالـ"موفقة".

دخيل الجمال والاناقة والضحكة الحلوة #شيرين_رضا #الجونة https://t.co/ceIojGXGvO

الأحلى بالمهرجان ♥️... #هند_صبري #نادين_نسيب_نجيم #شيرين_رضا https://t.co/41CRh2aUKW

وحظيت الفنّانة المصرية يسرا بتفاعلٍ كبير مع إطلالتها الأنيقة، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الخامسة.

كل اما بتكبر بتخطف قلبي #يسرا #مهرجان_الجونة_السينمائي https://t.co/6yqSA0cUsM

لما شفتها قلبي دق ٣ دقات وقلبي بيفرح لما باشوفها وبس نشوفها نطمن ست الكل ست الحبايب The Egyptian Queen the Queen of hearts @Youssra #يسرا https://t.co/fMxf03CoXJ

وتغزّل متابعون بـ "رقي" وجمال إطلالة الفنّانة اللبنانية نادين نسيب نجيب.

بجد ست كلاسي وراقية اوي تحية للبنان🇱🇧 #نادين_نسيب_نجيم وعملت فرق لاسم الدراما اللبنانية #مهرجان_الجونة_السينمائي https://t.co/4aAOvBTQVU

احلى من السكر بشوي ومتلك ما شافت عيني #نادين_نسيب_نجيم #مهرجان_الجونة_السينمائي @nadinenjeim https://t.co/cyRUHrF0R3