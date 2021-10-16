دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول أغنية "فلتت مني" التي أصدرها الفنان المصري حسن أبو الروس عبر قناته في "يوتيوب"، مع الفنانة المصرية دينا الشربيني، الجمعة. واستغلا وجودهما في مهرجان الجونة السينمائي للترويج لها.

ولم يتخط كليب الأغنية حاجز المائتي ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من إطلاقها، رغم حملة الترويج المكثفة بالفيديو والصور عبر حسابات الفنّانين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الفعل على تويتر حول الأغنية، بين انتقاد الكلمات وإطلالة دينا في الفيديو كليب، والبوستر الترويجي لها. بينما أشاد متابعون بقدرتها على تجاوز أزماتها "والنجاح وكسر الثوابت"، في إشارة لما تردد منذ عام تقريبًا حول انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب.

"وجودك اقوى من الvaccine والذكائك محتاجينو في الصين" رائعة #دينا_الشربينى #حسن_ابو_الروس #GFF2021 #فلتت_مني الله يرحمك يا عبد_العليم_حافظ وبشبش الطوبة الي تحت راسك.

الدنيا فلتت ليه كدا ؟؟؟ 😌 من #دينا_الشربيني https://t.co/v3TNw7fSQb

عجبني في #دينا_الشربينى .. ازاي قدرت تموف اون و تنجح ف حياتها و تكسر الثوابت و تعمل حاجات مطرقعة ف شغلها .. و تثبت انها ناجحة عشانها هي مش عشان كانت فريق العمل .. و حقيقي #عمرو_دياب هو اللي خسرها عشان كانت مرجعاله شبابه 😬😬

#دينا_الشربينى القمر بكل حالاته