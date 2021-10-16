"فلتت مني".. دينا الشربيني تستعرض مواهبها في الغناء والرقص مع حسن أبو الروس

منوعات
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الصورة الترويجية لأغنية فلتت مني من حساب دينا الشربيني على إنستغرام
Credit: Instagram/@dinaelsherbinyy

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول أغنية "فلتت مني" التي أصدرها الفنان المصري حسن أبو الروس عبر قناته في "يوتيوب"، مع الفنانة المصرية دينا الشربيني، الجمعة. واستغلا وجودهما في مهرجان الجونة السينمائي للترويج لها.

 

ولم يتخط كليب الأغنية حاجز المائتي ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من إطلاقها، رغم حملة الترويج المكثفة بالفيديو والصور عبر حسابات الفنّانين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الفعل على تويتر حول الأغنية، بين انتقاد الكلمات وإطلالة دينا في الفيديو كليب، والبوستر الترويجي لها. بينما أشاد متابعون بقدرتها على تجاوز أزماتها "والنجاح وكسر الثوابت"، في إشارة لما تردد منذ عام تقريبًا حول انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب.

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