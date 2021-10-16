كاظم الساهر يحيي أولى أمسيات إكسبو 2020 "الخالدة" ويقدم 3 أغنيات جديدة

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كاظم الساهر
Credit: Facebook/Kadim Al Sahir

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحيا الفنّان العراقي كاظم الساهر، الجمعة، أولى حفلات سلسلة "أمسيات خالدة" التي ينظمها إكسبو 2020، في دبي، حيث التقى "القيصر" جمهوره لأول مرّة بعد غياب سنتين عن الحفلات الغنائية الحيّة بسبب جائحة كورونا.

وأقيم الحفل في ساحة "الوصل" بموقع إكسبو 2020، واقتصر الحضور على المدعوين، وتم بثه مباشرةً عبر عددٍ من القنوات الإعلامية، في حين كان بإمكان زوار الإكسبو متابعته، عبر شاشات عملاقة في حديقة "اليوبيل"، ومسرح دبي "ميلينيوم".

وحظي حفل كاظم الساهر، بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اشتاقوا لعودة "القيصر" إلى خشبة المسرح، وفاجأهم بـ 3 أغنيات جديدة؛ "ماهو المطلوب مني؟، "هذا الزعل"، و"يجي الليل".

وقبل الحفل أشعل الساهر حماسة محبيه، بصورٍ من البروفات، ورسالة وجهها إلى الجمهور، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وتقدم سلسلة "أمسيات خالدة" الغنائية في إكسبو 2020 دبي،؛ "كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم، في عروض مبهرة وملهمة، تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي، وموضوعاته وقيمه." بحسب الموقع الرسمي للإكسبو.

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